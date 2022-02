Cs apoya el recurso de la Junta contra la sentencia de Valdecañas

Ep.

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura José María Casares ha mostrado el apoyo de su grupo ante el recurso anunciado por la Junta contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre Valdecañas, aunque ha insistido en que se deberían asumir responsabilidades políticas por las "cosas que se han hecho mal".



En esta línea, Casares ha indicado que entiende que la Junta quiere "ganar tiempo" con el recurso, ya que la sentencia es firme, pero ha añadido que si Cs gobernase "posiblemente" también lo presentaría.



A preguntas de los medios, José María Casares ha apuntado que lo que está ocurriendo con el Complejo Marina Isla de Valdecañas es una "desgracia", ya que independientemente del "daño" para propietarios y empresas, también se va a producir un perjuicio social y económico a la zona y a "todos los extremeños".



Según Casares, tras la sentencia, se transmite una "falta de seguridad jurídica" a proyectos importantes que vengan a Extremadura. "Lo que estamos transmitiendo a terceros es que Extremadura no está a la altura ante los grandes proyectos", ha añadido.



Por ello, en su opinión, esta situación se debe evitar y ha añadido que la "sobreprotección del territorio" tiene una serie de consecuencias en el desarrollo económico, por lo que ha abogado por hacer un "cambio radical" sobre las normas de uso y las zonas medioambientales.



"Al final, el animal que está en extinción en Extremadura es el hombre, las pruebas demográficas están ahí", ha aseverado José María Casares, quien ha expuesto que "no se desarrolla económicamente esta tierra".



En esta línea, y preguntado por las responsabilidades, Casares ha recordado que los partidos que gobernaban en ese momento siguen siendo los mayoritarios en Extremadura, aunque ha considerado que "nadie actuó de mala fe", además de añadir que hay una responsabilidad política a la hora de desarrollar la comunidad autónoma de cara al futuro.



Así, ha indicado que si se hubiera pensado "de forma compensada" y teniendo en cuenta de forma conjunta el desarrollo económico y la protección ambiental "esto no hubiera ocurrido.