Camilo y Dani Martín ofrecerán un concierto conjunto el 16 de junio en Mérida

Los artistas Camilo y Dani Martín cruzarán sus caminos en directo en un macroconcierto que se celebrará en el Estadio Romano de Mérida el próximo 16 de junio.



En concreto, se trata de la única fecha a nivel mundial en el que estos dos artistas internacionales compartirán cartel en un solo espectáculo. Un concierto que se convertirá en el espectáculo "más grande de cuantos se celebren en Extremadura en este 2022", según informa en una nota de prensa 'Cultura en mis tacones'.



Además, los dos artistas han anunciado a través de sus redes sociales esta cita que unirá en Mérida, concretamente en el Estadio Romano José Fouto, a dos grandes de la música a nivel nacional e internacional y que configurarán con este evento un acontecimiento "exclusivo e histórico a nivel mundial".



Las entradas saldrán a la venta este lunes, 14 de febrero, a partir de las 17:00 horas a través de El Corte Inglés como única ticketera oficial.



De este modo, a partir de este lunes comienza la cuenta atrás para "uno de los eventos musicales que será recordado por todas y todos los amantes de la música en español".



Para este macro espectáculo conjunto, entre staff, artistas, personal técnico, seguridad, organización, controladores, serán más de 300 personas las que de manera directa van a trabajar los días previos y el día de celebración del concierto donde se espera una afluencia cercana a las 14.000 personas.



CAMILO



Así, Camilo se encuentra entre los "referentes" de la música en español en el mundo entero, cantante, compositor, músico y productor colombiano, ha logrado enamorar con canciones como "Vida de Rico", "Bebé", "Índigo". Y cerró el año "arrasando" con su nuevo single "Pesadilla", disponible en todas la plataformas digitales y con LOS40 como emisora oficial de su nueva gira.



En este momento se encuentra preparando nuevo disco que verá la luz este año y cuyas canciones serán presentadas en este nuevo tour que le unirá a Dani Martín en Mérida el próximo 16 de junio.



El ganador de 5 Latin Grammys y actualmente nominado a un Grammy, sigue "imparable" y tras anunciar sold out en Madrid y confirmar su segunda fecha, completa su gira con el evento "único" de la capital de Extremadura.



DANI MARTÍN



Mientras, Dani Martín es uno de los referentes musicales del momento en España. Su nuevo disco "No, no vuelve" es un homenaje a la banda de su vida, 'El Canto del Loco', y supone una revisión de algunos de los temas más importantes de la banda.



Ahora, "reimaginadas por Dani, cobran una nueva dimensión y acercan su sonido a cómo sonarían hoy esas canciones". Un disco que se hará "aún más especial" en compañía de Camilo el próximo 16 de junio en el Estadio Romano de Mérida.



'No, no vuelve' está disponible en formato CD Caja Edición Deluxe, vinilo 180 gramos y digital en todas las plataformas. Este nuevo disco también sirve de carta de presentación a la nueva gira de Dani Martín, 'Qué caro es el tiempo', que arrancó el pasado 30 de octubre en Valencia y que tiene el cartel de entradas agotadas en 5 Wizink Center de Madrid y escenarios como el Palau Sant Jordi de Barcelona, el BEC de Bilbao o el Martín Carpena de Málaga.



En definitiva, un sold out que pretende repetir con Camilo en su concierto conjunto en Mérida el próximo mes de junio.