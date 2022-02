El PSOE cree que el adelanto electoral en CyL ha servido para "dar alas a la ultraderecha"

Ep.

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha considerado que el adelanto electoral en Castilla y León ha servido para "dar alas a la ultraderecha", de la que el Partido Popular es hoy "rehén".



Vega ha dado la enhorabuena al candidato 'popular' Alfonso Fernández Mañueco por ganar las elecciones celebradas este pasado domingo en dicha comunidad aunque ha considerado que tras ellas "lo único" que ha ocurrido es que el liderazgo de Pablo Casado "se ha visto debilitado" y se ha dado "alas a la ultraderecha".



"Creemos que con este adelanto electoral, con el que pretendía relanzar el liderazgo de Pablo Casado, lo único que ha ocurrido es que este liderazgo se ha visto debilitado y han dado alas a la ultraderecha. Hoy el Partido Popular el rehén de la ultraderecha en este país", ha aseverado en rueda de prensa.



Por eso, ha apuntado que, a partir de este momento, se tendrá que ver qué hace el PP y si elige entre "más democracia o ultraderecha", entre "convivencia o enfrentamiento", entre "la moderación o la extrema derecha", entre "las instituciones o el caos" y entre los "derechos y las libertades o el negacionismo más absoluto y más peligroso".



Además, ha añadido que con esta convocatoria han quedado dos cuestiones "muy claras", entre ellas que el PP "no ofrece estabilidad" ni a España ni a ninguna de las comunidades autónomas, ya que gobierna "a golpe de intereses partidistas y electoralistas que, por cierto, no le han salido nada bien", y en segundo lugar que, como consecuencia de la "falta de responsabilidad", se ve cómo están "jugando" con las salida de la crisis provocada por la pandemia con una "ausencia total y absoluta de sentido de Estado".



SOLO EL PSOE ESTÁ "PREPARADO" PARA DOTAR DE ESTABILIDAD



Soraya Vega se ha referido a que el actual es un tiempo en el que la política ha de dotar de "más estabilidad que nunca" y en el que solo el PSOE está "preparado" y "dedicado" a ello.



"Son los gobiernos socialistas de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España quienes están trabajando de manera incansable, trabajando para dar cumplimiento con Europa y trabajando para dar cumplimiento con las ciudadanas y con los ciudadanos, recogiendo e impulsando políticas sociales e impulsando políticas económicas que muestren una salida de la crisis más justa", ha aseverado.



De esta forma, ha recordado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, medida, ha dicho, en la que se ve las "enormes diferencias" entre el PP y el PSOE, ya que en siete años los 'populares' subieron el SMI en 94 euros y los socialistas en tres lo han subido en 264 euros, estando en 735 euros cuando dejó el gobierno el PP frente a los 1.000 euros actuales.



Así, la portavoz socialista ha considerado que la subida del SMI es una de las políticas "más justas" que existen y que "mayor impacto puede tener entre las personas que más lo necesitan", ya que sirve para "dignificar el trabajo" y la "vida de las personas".



No obstante, Vega ha añadido que esta medida se suma a otras como la reforma laboral, la subida de pensiones y la Ley de Vivienda, junto a otras políticas que se vienen impulsando para salir de la crisis de una manera "más justa" y "todos juntos".



EXTREMADURA "PROTAGONISTA" DE SU PRESENTE Y FUTURO



De igual forma, Soraya Vega también ha expuesto que, todas estas medidas sirven para que, junto a los proyectos de industrialización y reindustrialización, Extremadura sea "protagonista" de su presente y de su futuro.



Así, ha considerado que lo primero es asegurar la salida de la crisis de una "manera justa" y lo segundo es seguir trabajando para "conquistar el futuro", para atraer inversiones y para afrontar ese futuro con "más robustez, con más fuerza y con más seguridad".



"Estamos convencidas de que esta tierra tiene un gran futuro porque sin duda tiene un gran presente y en ese presente, y proyectando también ese futuro, está trabajando la Junta de Extremadura, está trabajando el presidente Guillermo Fernández Vara. Lejos de los vaivenes que podemos ver en otros territorios, desde luego Extremadura, y lo que significa el gobierno de la Junta de Extremadura, lo que sin duda da es seguridad, estabilidad y cumplimiento con los compromisos adoptados. La paz social, la estabilidad y el trabajo de las extremeñas y extremeños es una de las mejores cartas de presentación ", ha añadido.



Por otro lado, Vega ha felicitado a Juventudes Socialistas de Extremadura, que este pasado domingo celebró primarias para elegir al nuevo secretario general de la organización juvenil, que será Fede González.



Así, este próximo fin de semana tendrá lugar el congreso y la portavoz socialista ha recalcado que Juventudes Socialistas seguirá aportando ideas, proyectos y reivindicaciones para la población joven extremeña.