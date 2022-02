Vara defiende que Marina Isla de Valdecañas "todavía tiene recorrido"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que el asunto de la demolición o no de Marina Isla de Valdecañas "todavía tiene recorrido" ante diferentes tribunales tras la sentencia del Supremo, y ha incidido en que en todo caso a su juicio "derribar ahora las toneladas que habrá allí de material o de ripio va a producir un efecto mucho más negativo" en una zona que según Ecologistas en Acción "ha estado muy impactada".



Ha reiterado así que la Junta de Extremadura acudirá al Tribunal Constitucional para plantear un recurso de amparo ante el fallo del Supremo relativo al derribo de dicho complejo, así como que además "hay 180 propietarios que tienen también muchas cosas que decir porque ellos son terceros en buena fe afectados", lo que podría llevar el asunto también a instancias judiciales europeas, ha apuntado.



Así, en una entrevista este jueves en el programa de radio "Herrera en COPE", recogida por Europa Press, sobre el impacto de una posible demolición de Marina Isla de Valdecañas, Vara ha recordado que podría ser peor que lo que ya existe, tal y como según ha incidido ya se planteó en el proceso de ejecución de sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el momento inicial del proceso de demanda planteado por Ecologistas en Acción.



En este sentido, ha explicado que su momento en reuniones mantenidas con Ecologistas en Acción, demandante de este asunto, él les planteó que "ya" habían "ganado" y que "ya" habían conseguido que el tribunal "reconozca que en suelo protegido no se puede hacer nada", por lo que les invitó a "intentar aliviar el efecto final de este proyecto para no generar un nuevo impacto en una zona que según ellos ha estado muy impactada".



Así, "derribar ahora las toneladas que habrá allí de material o de ripio va a producir un efecto mucho más negativo", ha espetado el presidente de la Junta, quien ha indicado que este asunto "todavía tiene recorrido" porque se puede acudir al Tribunal Constitucional y a tribunales europeos. "Vamos a ver esto cómo termina", ha incidido.



Al respecto, ha indicado que Marina Isla de Valdecañas "está hecho con mucho cuidado por la parte ambiental y de naturaleza", y "está perfectamente casado con el entorno"; al tiempo que ha recordado que "hay dos pueblos que son El Gordo y Berrocalejo que viven de esa urbanización", tras lo cual se ha preguntado "cuál es la alternativa, porque allí todo está protegido".



"La enseñanza positiva tiene que ser sentarnos a hablar y decir que como no todo el suelo protegido es igual hay que ver en cuáles de ellos que tengan menor de protección la autoridad ambiental puede permitir hacer según qué cosa, porque si no vamos a poder desarrollar el 70 por ciento o el 65 por ciento de España pero el 30 por ciento siguiente antes o después se va a quedar sin gente", ha espetado.



De este modo se ha pronunciado el presidente de la Junta tras la sentencia del Tribunal Supremo que, a falta de conocer su contenido completo, viene a decir que en el 33 por ciento de espacios protegidos que tiene Extremadura "no se puede hacer nada", y tras lo cual ha defendido que hay que iniciar un "proceso de diálogo con Europa a ver cómo se come luchar contra la despoblación si resulta que la sobreprotección impide hacer ningún proyecto".



ERA UN LUGAR "BASTANTE DEGRADADO" ANTES DEL COMPLEJO



Así, ha recordado que en un lugar que estaba "bastante degradado" en el momento de la construcción se articuló un proyecto que "es bastante dentro del conjunto de lo que es el embalse adaptado a lo se pensaba en aquel momento que podía ser una línea para poder a determinadas zonas de Extremadura darle una salida".



"En aquel momento en las zonas protegidas no se imposibilitaba hacer cualquier tipo de proyecto... había que hacer un determinado proyecto de una determinada manera y con unos aspectos que iban incluidos en los informes medioambientales", ha defendido Vara, quien ha subrayado que, en consecuencia, el de Marina Isla de Valdecañas "no es un proyecto hecho caprichosamente, sino hecho con unos parámetros que había que salvaguardar para respetar las normas que en aquel momento" estaban en vigor, aunque desde entonces "la doctrina ha cambiado" hacia el terreno de que "en Red Natura 2000 no se puede hacer nada".



Tras incidir en que aún no se conoce el contenido de la sentencia del Supremo, ha defendido igualmente que "sacando enseñanzas, esto hace 15 años para Extremadura hubiera sido un verdadero mazazo porque era uno de los proyectos emblemáticos" pero ahora "lógicamente es un traspiés" porque en la comunidad hay "muchísimos proyectos de muchas características".



De este modo, tras recalcar en que "esto no es sólo un problema para Extremadura" sino que "hay muchas comunidades en España que tienen protecciones iguales", ha subrayado que por tanto "en estos territorios protegidos no se puede hacer nada", lo que a su juicio lleva a plantear ante la Unión Europea que hay municipios en la comunidad extremeña donde el cien por cien de su suelo es protegido, así como que por ejemplo "casi todo el suelo público" de Cáceres es "protegido", lo que provoca que "proyectos que llegan, proyectos se van porque no somos capaces de encontrar una solución para poderlo resolver", ha dicho.



"Si de verdad nos preocupa la despoblación y el reto demográfico, no digo que haya que reducir protecciones, digo que hay que entender que en algunas zonas protegidas que no sean de alto valor de protección hay que permitir algunos usos", ha subrayado.