AOEx actualiza guía oncológica para ofrecer recursos e información a pacientes de cáncer

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) ha actualizado su guía para ofrecer los recursos sociales disponibles e información de interés a pacientes de cáncer y a sus familiares.



La guía oncológica 2022-23, que estará destinada fundamentalmente a profesionales de diverso ámbito, ha sido presentada este viernes, Día Mundial contra el Cáncer, por el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso; por el de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, José Luis Vicente, y por la presidenta de la AOEx, Isabel Rolán.



Dicha publicación servirá para resolver las dudas que se presenten a los pacientes con cáncer y sus familias y especifica los derechos del paciente e información sobre cuidados especiales y sobre la posibilidad de traslados, desplazamientos y estancias para recibir tratamiento oncológico.



Además, también aborda incapacidades y discapacidades derivadas de la enfermedad, prestaciones sociales y económicas, así como una serie de teléfonos, direcciones y páginas de interés, tal y como ha detallado el director de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso, en rueda de prensa, quien ha apuntado además que en Extremadura los cánceres más frecuentes son el de pulmón en hombres y el de mama en mujeres.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES



Por su parte, la presidenta de la AOEx, Isabel Rolán, ha subrayado que la guía representa un recurso para el profesional que atiende al paciente de cáncer, de forma especial, ha dicho, para los médicos de familia y los trabajadores sociales de los ayuntamientos.



Así, esta publicación contiene las preguntas más frecuentes que el paciente oncológico se puede llegar a hacer en el proceso de su enfermedad con el objetivo de proporcionarle una respuesta e información lo más completa posible respecto a sus necesidades.



"Ese el objetivo de la guía, ser esa herramienta que sirva para el profesional y para el paciente a la hora de que tenga cualquier duda, cualquier problema que le surja y puedan responderle y derivarle también a donde puedan prestarle esa ayuda que el paciente está solicitando", ha reseñado.



De igual forma, el director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, José Luis Vicente, ha destacado la labor de asociaciones como la AOEx, que son la "mano que lleva la linterna que alumbra" a este tipo de pacientes en el camino de su enfermedad.



José Luis Vicente se ha referido a que la realidad del cáncer es muy diferente en función de su diagnóstico, pronóstico y tratamiento, pero ha reconocido que es innegable que esta enfermedad influye de manera importante en la salud física y en los sentimientos de los pacientes.



Por ello, ha recalcado que la Guía de Recursos Sociales para Pacientes Oncológicos y Familiares ofrece muchísima información y recursos de utilidad a lo largo del proceso de una enfermedad oncológica.



PANDEMIA Y CÁNCER



Preguntado por los medios por cómo ha influido la pandemia en el tratamiento del cáncer, el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso, ha recalcado que la Covid ha influido en toda la ciudadanía y, en el caso de los pacientes oncológicos, ha influido en la inseguridad adicional que podían tener ante la posibilidad de contagiarse, unido a su patología de base.



De esta forma, se ha referido a que, desde el punto de vista sanitario, en ocasiones ha provocado que se tuviera que llamar a pacientes oncológicos que no habían acudido a sus tratamientos en los hospitales de día, sobre todo al inicio de la pandemia por miedo al contagio.



También, y como segunda derivada, el director general ha indicado que, el miedo en las primeras fases de la pandemia, ha provocado que cuando un ciudadano ha tenido síntomas inespecíficos, al no acudir a un profesional médico, ha podido retrasar algunos diagnósticos.



Aunque ha insistido en que, una vez que los pacientes contactaban con el Servicio Extremeño de Salud y eran diagnosticados, no se producía ningún tipo de retraso ya que, independientemente de la situación de la pandemia, a estos pacientes "siempre se le ha dado prioridad" en el sistema sanitario para su tratamiento, diagnóstico y correcto tratamiento.



Por su parte, Isabel Rolán ha coincidido con Vicente Alonso en la afectación que la pandemia ha provocado en el diagnóstico de algunos tumores, retrasando en ocasiones dicho diagnóstico.



IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN



Vicente Alonso también ha insistido en la importancia de la prevención, mediante hábitos de vida saludables y el diagnóstico precoz, por lo que ha invitado a la sociedad a acudir a los distintos cribados puestos en marcha por el SES. "El diagnóstico precoz es el mejor tratamiento para el cáncer", ha apuntado.



A esto ha unido las nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento y diagnóstico y los nuevos medicamentos. "La batalla contra el cáncer poco a poco se va ganando, es verdad que tiene mucho recorrido, pero cada vez se tiende más a que el cáncer se vaya convirtiendo en una enfermedad crónica en lugar de una enfermedad mortal", ha añadido.