Rosiña destaca el poder del proyecto Calí para cambiar la vida de las mujeres gitanas

Así, lo ha señalado la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, durante una visita a la sede de la Fundación de Secretariado Gitano en Mérida.

Allí ha podido conversar con algunas de sus responsables. Mercedes Moreno, directora territorial en Extremadura, Fátima Barra, coordinadora de Mérida y Don Benito y la técnico María Dolores Silva, analizando las acciones llevadas a cabo por la entidad encuadradas en el pacto de estado contra la violencia de género, medidas que sirven para cambiar la vida de las mujeres gitanas, y que se incluyen dentro del proyecto Calí.

A este respecto, ha destacado que esta reunión de trabajo con Secretariado Gitano, celebrada este miércoles, es una forma “de estrechar la mano, desde la Junta de Extremadura y concretamente desde la Consejería de Igualdad, con organizaciones profesionales y de mujeres donde no lo hace la administración para acabar con una violencia contra la mujer que no para y que no entiende de edad, de lugar de nacimiento o de poder adquisitivo. Es una violencia que está ahí y que hay que atajar de raíz”.

Junto con ello, ha recordado que el pacto de estado se creó, precisamente, para eso; para “ser una palanca de transformación de la sociedad, remover los cimientos de una sociedad patriarcal y machista y crear conciencia de todas las formas de violencia que sufren las mujeres”.

Gil Rosiña ha añadido que las mujeres gitanas tienen que superar muchos más obstáculos que las demás. “Se enfrentan a dobles discriminaciones que tenemos que abordar desde programas de sensibilización, intervención y empoderamiento”.

El programa Calí por la Igualdad de las Mujeres Gitanas, de la Fundación Secretariado Gitano, es un proyecto incluido en el pacto de estado contra la violencia de género que pretende mejorar la inclusión socio-laboral de las mujeres gitanas, a través del fomento de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.

Además, se presta especial atención a la discriminación interseccional que sufren las mujeres gitanas y la protección a las víctimas de violencia de género.

SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD

A la situación de desventaja socio-laboral que tiene la comunidad gitana, por su baja cualificación inicial, escasa experiencia en el mercado laboral y por la discriminación que sufren, hay que añadir en el caso de la mujer gitana barreras sociales y culturales, tanto externas como dentro de su comunidad.

Esto impide un desarrollo personal pleno para su inserción laboral que hay que abordar desde itinerarios personalizados de inserción, con mujeres en situación de extrema vulnerabilidad a las que no llegan ni los servicios y recursos públicos ni las iniciativas y programas de otras entidades.

Los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto son contribuir al apoyo a las mujeres gitanas de Extremadura para que tengan una inclusión sociolaboral y una participación plena en la sociedad, sensibilizando sobre igualdad de género y promoviendo relaciones igualitarias entre hombres y mujeres de la comunidad gitana.

También se propone asistir a las mujeres gitanas que sufren violencia de género para que puedan salir de su situación y tener acceso a los recursos especializados en igualdad de condiciones que el resto de las mujeres.

Sin olvidar el fomento de la igualdad de trato y la lucha contra el antigitanismo y las formas de discriminación que sufre la comunidad gitana en Extremadura, con especial atención a la discriminación interseccional que sufren las mujeres gitanas.

ACTUACIONES EN TORNO A TRES EJES

Las acciones para conseguir los objetivos se articulan en torno a 3 ejes: las mujeres gitanas, los recursos y servicios públicos y privados y el conjunto de la comunidad gitana y de la sociedad en general.

Las líneas de actuación que se desarrollan en cada una de ellas son: atención y apoyo a mujeres gitanas en situación de vulnerabilidad social para mejorar su inclusión, adecuación de los recursos y servicios especializados para mejorar la atención a mujeres gitanas, sensibilización sobre igualdad de género y prevención de la violencia en la comunidad gitana, promoción de la igualdad de trato y lucha contra la discriminación y el antigitanismo, con especial atención a la discriminación interseccional que sufren las mujeres gitanas, coordinación y formación continua del equipo y difusión del programa.

Este es un programa que ha contado con un presupuesto de 131.460 euros, financiados con cargo al pacto de estado contra la violencia de género de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo.