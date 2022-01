Fernando Pizarro se reafirma en presentar candidatura a dirigir el PP de Extremadura

Ep

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha vuelto a reafirmar su interés en presentar su candidatura a presidir el PP de Extremadura, y que así lo hará oficial, cuando se convoque un Congreso Regional que debería haberse celebrado el año pasado.



El calendario congresual del PP se vio alterado primero por la pandemia y después por el adelanto electoral en Castilla y León. Precisamente, tras estos comicios, se espera que puedan convocarse este y el resto de congresos regionales pendientes, y cuya fecha de celebración depende de la dirección nacional del partido.



Pizarro ha comparecido en Plasencia para reafirmarse en su tesis de ponerse a disposición del partido y presentar su candidatura cuando se convoque el Congreso, coincidiendo con la publicación este jueves de unas "filtraciones" que apuntan que Génova no contaría ni con él ni con el actual presidente regional del partido, José Antonio Monago, para liderar la formación.



Una información que se produce también después del inicio de una campaña en redes sociales de afiliados del PP en Extremadura que muestran públicamente su apoyo a la candidatura de Fernando Pizarro.



Ante todo este "revuelo" generado por las "filtraciones", Pizarro ha pedido que cesen porque "no son buenas para las siglas", y suponen una "falta de respeto" a quien "gobierna todavía el partido", en alusión Monago, a quien "siempre ha dedicado las mejores palabras con toda la sinceridad del mundo", y quien ha recordado que le apoyó en las primarias de 2010 para presentarse a la alcaldía, lo cual le ha permitido ganar tres elecciones con mayoría absoluta desde entonces.



Pizarro ha lanzado un mensaje a Génova subrayando que cree "firmemente" en la democracia interna del PP, y ha recordado que desde sus orígenes el partido asumió la "libertad" como uno de sus principios fundamentales, al tiempo que ha recordado que desde el último Congreso Nacional, en el que fue elegido Pablo Casado, se establecen "cambios profundos" para que sean los afiliados los que voten.



Sobre la campaña en redes sociales, que ha calificado de "espontánea", ha pedido respeto por quienes desde sus perfiles personales "dan la cara" expresando sus opiniones con educación.



Pizarro ha reiterado que "quien no da la cara es quien hace una filtración y provoca un revuelo que ahora empezamos con tiras y afloja que no benefician en absoluto al partido en Extremadura".



Asimismo, ha afirmado que, en toda su trayectoria, ha sido "especialmente respetuoso y obediente" con las cuestiones que plantea el partido, por lo que ha pedido nuevamente "respeto" para evitar filtraciones que "desde espacios del partido que hacen poco bien" al propio PP, y "especialmente" al presidente Monago.



Preguntado expresamente sobre su interés en presidir el partido, ha subrayado que como ya dijera en junio del pasado año, sigue estando a disposición del partido para presentar su candidatura, y que cuando se convoque el Congreso será el momento de decirlo, por "respeto a las formas". Por ahora, ha dicho, mantiene el interés en "tener la posibilidad de presentarse" al congreso.



Sobre si es partidario de una lista de consenso, ha dicho que siempre ha sido su opción pero, ha advertido, "si hay democracia interna y libertad" para que puedan presentar "todos los afiliados que quieran".



Además, no ha querido pronunciarse sobre si se presentará o no en caso de que haya consenso para que lidere el partido otro candidato: "cuando llegue ese río, lo cruzaremos", ha dicho, si bien sí se ha mostrado dispuesto a enfrentarse en unas primarias en caso de que haya un candidato oficial del partido o a cualquier otro.