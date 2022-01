Junta acometerá cribado universal de violencia de género en la atención primaria de salud

Rd./Ep.

La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado este jueves que la Junta de Extremadura pondrá en marcha el cribado universal de la violencia de género en la atención primaria de salud.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, donde ha señalado que quiere conseguir que muchas mujeres, que acuden a sus consultas con sus médicos de forma repetitiva y sin una aparente enfermedad, sean tratadas con unos protocolos acordes a la detección de casos de violencia de género.

Ante el hemiciclo del Parlamento extremeño y a petición propia, Gil Rosiña ha comparecido para informar sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y explicar la forma en la que se han distribuido los fondos que transfiere el Estado a las comunidades autónomas, y que gestiona la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo. Se trata de unos fondos que llegaron a Extremadura con una cuantía de 4.610.140 euros.

Otra de las acciones que ha propuesto a todos los grupos con representación en el Parlamento extremeño ha sido la creación de una nueva Mesa de la Trata en Extremadura, con representación de cada uno de ellos. Dos medidas con las que la Junta pretende, junto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se conviertan en los mejores instrumentos contra este tipo de violencia contra la mujer.

Más del 50% del presupuesto total de este Pacto de Estado, esto es, 2.100.000 euros se han destinado a ayudas para la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género. Estas ayudas contaban con un presupuesto en el año 2018 de 350.000 euros, con 1 millón de euros en los ejercicios 2019 y 2020, para alcanzar en el año 2021 la cifra de 2.100.000 euros.

De hecho, según sus palabras, esta evolución del incremento de los recursos destinados a estas ayudas, “explica la cuantía recogida en el proyecto de Ley de Presupuestos para Extremadura en el año 22, con una dotación presupuestaria de 1.850.000 euros. Una dotación estimada al alza que nos evite tener que hacer modificaciones y transferencias de crédito que retrasen la resolución de las mismas”.

A su vez, Gil Rosiña ha subrayado “la importante tarea de los gestores, esto es del IMEX y Secretaría General de la Consejería de Igualdad, por la mejora sustancial en la tramitación de estas ayudas, incluyendo el personal adscrito que hemos incrementado para ello". "Aún así, soy consciente de que a alguna mujer no habremos llegado por lo que el empeño en mejorar la gestión de estas ayudas es una constante”, ha afirmado.

La consejera de Igualdad también ha resaltado que, con cargo al Pacto de Estado, se ha llevado a cabo el refuerzo de los servicios de atención psicológica de las grandes ciudades y ha apuntado que el año 2021 ha sido el último en el que los puntos de atención psicológica estén sustentados en subvenciones directas, según informa la Junta en una nota de prensa.

“Necesitamos un modelo de convenio más estable y duradero en el tiempo, como lo tenemos en otros servicios fundamentales de la Junta, como por ejemplo los servicios sociales de base o especializados. Además del cambio de modelo, financiaremos el 100% del coste de las profesionales de los puntos de atención psicológica en lugar del 75%, como hasta ahora, cuestión comunicada a los alcaldes el pasado diciembre en los 21 municipios que cuentan con uno de estos puntos”, ha añadido.

19 PROYECTOS TRANSVERSALES

Asimismo, la consejera ha indicado que, de manera paralela a la mejora de las ayudas a mujeres y los refuerzos dados a la atención psicológica o la incorporación a la estructura del IMEX de la gestión del sistema Viogen, se ha desarrollado durante el pasado año proyectos transversales de la mano de otras consejerías como es el caso del teatro contra la violencia de género, campañas de medios, I Festival de Teatro contra la violencia de género, trabajo de asociaciones como Malvaluna en Mérida, Fundación Mujeres en Cáceres, Mujeres progresistas de Jerez-Sierra Suroeste, Mujeres en Zona de Conflicto en Don Benito, Apram en Badajoz, Fundación Secretariado Gitano, Mujeres rurales o Fademur por todo el territorio regional.

“Son muchas más que llegan donde muchas veces no llegamos desde la administración, por ello necesitamos estar en alianza con ellas y en coordinación con la Red de Atención a Mujeres víctimas, las casas de la mujer de Cáceres y Badajoz y la Red de Oficinas de Igualdad y puntos de atención psicológica”, ha declarado Gil Rosiña.

Además, la titular extremeña de Igualdad ha recordado que con ellas se han ejecutado 19 proyectos transversales intentado cubrir todos los ejes del Pacto de Estado, intentado no duplicar servicios y llegando al máximo números de mujeres. “Hemos destinado 1 millón de euros para los proyectos de estas organizaciones, lo que ha supuesto el 20,58% del total de los fondos, habiéndose ejecutado 98,99% de los mismos”, ha apostillado.

Estos proyectos se han hecho realidad, entre otras cosas, gracias a la contratación de aproximadamente 70 personas con distintos perfiles profesionales; psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales, agentes de igualdad, mediadores o abogadas.

Han recibido formación alrededor de 350 profesionales, unos 150 responsables de igualdad de las corporaciones municipales de municipios Extremadura y han sido atendidas más de 10.000 mujeres en distintos contextos y situaciones, desde atención individualizada, en sesiones grupales, asistencia psicológica, jurídica o socio-laboral.

Precisamente, entre los proyectos, Gil Rosiña ha resaltado dos, los llevados a cabo por Mujeres en Zona de Conflicto y Apram, las dos entidades que trabajan desde hace años por la abolición de la prostitución y la trata en Extremadura.

Por todo ello, la consejera ha apelado a todos los grupos parlamentarios sobre la realidad de la prostitución en nuestra región. “Es conocida la intención del Gobierno de España de llevar al parlamento una ley de abolición de la prostitución en nuestro país. Un paso necesario. Pero de nada servirá si no articulamos medidas y respuestas que den una segunda oportunidad de vida a estas mujeres”, ha sentenciado.

TURNO DE LOS GRUPOS

Los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han mostrado en sus intervenciones su disposición para trabajar de forma conjunta con el gobierno de la Junta de Extremadura para intentar contribuir a eliminar la violencia hacia las mujeres.



La diputada del PP Gema Cortés ha destacado que su partido ha estado trabajando en esta materia y haciendo oposición fuera del foco mediático, ya que es un tema para tratar con sosiego aunque ha valorado que es necesario que el pleno cuente con la comparecencia de la consejera porque las respuestas dadas hasta el momento han sido "escasas".



Asimismo, se ha referido a que si tiene que haber un asunto fuera de enfrentamiento político es este, aunque ha afirmado que eso no significa que el PP no vaya a hacer oposición, por lo que ha lanzado una serie de preguntas de las que espera respuesta.



Por ello, ha indicado que su partido quiere trabajar en este sentido pero desea contar con "información sincera" y ha recalcado su apuesta por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género pero ha indicado que sus fondos no pueden servir para subvencionar las mismas políticas que se vienen desarrollando hace 20 años.



El portavoz de Cs, David Salazar, ha incidido en que la violencia machista es una de las peores pandemias que sufre la sociedad actual y es imprescindible luchar para que se introduzca en el debate público, porque es una cuestión que afecta a todos y en donde "no caben colores políticos".



Así, ha manifestado que su formación cree en el diálogo entre todos los partidos para que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se actualice y ha dicho que en el diálogo les encontrarán, además de pedir que se ejecuten las medidas con la mayor celeridad.



De igual forma, ha considerado que el desarrollo en estos primeros años del pacto ha desigual y ha añadido que la mayor desigualdad entre hombres y mujeres en Extremadura es en el empleo, además de considerar imprescindible actuar en el ámbito educativo para fomentar la educación en valores.



En el turno de Unidas por Extremadura, la diputada Lorena Rodríguez ha considerado que los grupos no pueden confrontar en este tema y es importante resaltar la unidad institucional en torno al Pacto de Estado contra la Violencia de Género pero también la unidad que existe en el activismo, que es "más importante que nunca" para que no se dé un retroceso y sirva de "parapeto" frente a los que niegan esta violencia.



También se ha referido a que es necesario incidir en la importancia de la educación, ya que una sociedad "no será feminista hasta que la educación no lo sea", por lo que entiende que es "fundamental" el compromiso y la financiación con la que cuente el pacto, además de mandar el mensaje a las mujeres que "nos queremos libres y nos queremos vivas".



Respecto al pacto de estado, Lorena Rodríguez ha recalcado que combate los discursos negacionistas y que debe blindar una financiación estable independientemente del ciclo económico. En esta línea, su grupo ha pedido que se distribuyan los fondos equitativamente por todo el territorio, que se garantice las condiciones de los profesionales o que no olvide a las mujeres víctimas de los entornos rurales.



Finalmente, la diputada del PSOE Soraya Vega ha incidido en que su intención no es apelar a las emociones de los parlamentarios sino a su raciocinio y poner en evidencia de que la violencia hacia las mujeres es una anormalidad democrática contra la que hay que luchar.



Así, ha destacado que esta realidad "profundamente injusta" es ya "suficiente" para la existencia del Pacto contra la Violencia de Género, además de valorar que España es un país referente en la lucha contra esta violencia.