Gil Rosiña plantea consensuar una nueva Mesa de la Trata en Extremadura

Ep.



La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, ha propuesto este jueves en la Asamblea de Extremadura consensuar una nueva Mesa de la Trata en la región con una representación "más operativa" que la actual donde también estén representadas las fuerzas políticas.



En esta línea, Gil Rosiña ha incidido en que la intención del Gobierno de España es llevar al parlamento una Ley de Abolición de la Prostitución, que es un "paso muy necesario" aunque ha apuntado que "de nada servirá" si las comunidades y entidades locales no articulan medidas y respuestas que den una segunda oportunidad de vida a las mujeres prostituidas.



Por ello, ha considerado que Extremadura debe estar preparada para cuando se apruebe la ley a nivel estatal, porque solo así se tendrá "determinación" para acabar con una de las "mayores vergüenzas" del país.



De esta forma, ha insistido en que no se puede mirar "para otro lado" porque la pandemia no ha parado la prostitución y lejos de eso han aflorado pisos y casas con "esclavas invisibles del siglo XXI".



"Superaremos crisis económicas, pandemias, asistiremos con expectación a nuevas posibles guerras de las de antes, como está ocurriendo en estos momento a nivel internacional, a todo ello persiste la violencia contra las mujeres, como un problema latente que necesita determinación, acción política y cambio social para atajarlo, la Junta no va a cejar en el empeño y estoy convencida de que las fuerzas políticas de este parlamento tampoco", ha apuntado.



La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea de este jueves informar sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



PIDE UNIDAD EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



En su intervención, ha recalcado que la lucha contra la violencia de género no puede ser un proyecto de "confrontación", ya que si algo que permanece a los cambios es la violencia de género en sus múltiples variables.



En esta línea, ha mostrado su satisfacción por el hecho que España fue pionera en legislar en este sentido y en 2017 se llegó a un acuerdo sin precedentes, en relación al Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, tras cinco años de vigencia, se puede decir que es la "mejor herramienta" para luchar contra esta violencia.



Este pacto fue renovado el pasado año con el apoyo de todos los partidos a excepción de VOX y del mismo Extremadura recibe fondos desde 2018. El pasado año 2021, Extremadura recibió más de 4,6 millones que fueron puestos al servicio de la ciudadanía para intentar acabar con esta lacra.



Así, ha informado de que el pasado año se dispusieron 2,1 millones de euros en ayudas para la recuperación integral de las mujeres víctimas, ya que la Junta aboga por un modelo de independencia económica y de capacidad emancipadora como condición para salir del círculo de violencia.



Del pasado año 2021, la consejera también ha reseñado el acuerdo de la última conferencia sectorial con el ministerio donde se fue capaz de acordar un único título habilitante que acredite la situación de mujer víctima.



También con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género se han reforzado los servicios de atención psicológica en las grandes ciudades y ha anunciado que 2021 ha sido el último año en el que los puntos de atención psicológica estén sustentados en subvenciones directas de la Junta, ya que se irá a un modelo más estable en el tiempo, como el que se mantiene con los servicios sociales de base.



De la misma manera, la consejera extremeña se ha referido a que el movimiento feminista en Extremadura tiene más de 40 años y que trabajar con las organizaciones de mujeres es una "garantía", ya que tiene grandes profesionales y una trayectoria que les avala.



Finalmente, ha avanzado que próximamente se presentará la puesta en marcha del cribado universal de la violencia de género en la atención primaria de salud, ya que la atención primaria puede ser un "primer escalón" para la detección precoz de la violencia.



TURNO DE LOS GRUPOS



Los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han mostrado en sus intervenciones su disposición para trabajar de forma conjunta con el gobierno de la Junta de Extremadura para intentar contribuir a eliminar la violencia hacia las mujeres.



La diputada del PP Gema Cortés ha destacado que su partido ha estado trabajando en esta materia y haciendo oposición fuera del foco mediático, ya que es un tema para tratar con sosiego aunque ha valorado que es necesario que el pleno cuente con la comparecencia de la consejera porque las respuestas dadas hasta el momento han sido "escasas".



Asimismo, se ha referido a que si tiene que haber un asunto fuera de enfrentamiento político es este, aunque ha afirmado que eso no significa que el PP no vaya a hacer oposición, por lo que ha lanzado una serie de preguntas de las que espera respuesta.



Por ello, ha indicado que su partido quiere trabajar en este sentido pero desea contar con "información sincera" y ha recalcado su apuesta por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género pero ha indicado que sus fondos no pueden servir para subvencionar las mismas políticas que se vienen desarrollando hace 20 años.



El portavoz de Cs, David Salazar, ha incidido en que la violencia machista es una de las peores pandemias que sufre la sociedad actual y es imprescindible luchar para que se introduzca en el debate público, porque es una cuestión que afecta a todos y en donde "no caben colores políticos".



Así, ha manifestado que su formación cree en el diálogo entre todos los partidos para que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se actualice y ha dicho que en el diálogo les encontrarán, además de pedir que se ejecuten las medidas con la mayor celeridad.



De igual forma, ha considerado que el desarrollo en estos primeros años del pacto ha desigual y ha añadido que la mayor desigualdad entre hombres y mujeres en Extremadura es en el empleo, además de considerar imprescindible actuar en el ámbito educativo para fomentar la educación en valores.



En el turno de Unidas por Extremadura, la diputada Lorena Rodríguez ha considerado que los grupos no pueden confrontar en este tema y es importante resaltar la unidad institucional en torno al Pacto de Estado contra la Violencia de Género pero también la unidad que existe en el activismo, que es "más importante que nunca" para que no se dé un retroceso y sirva de "parapeto" frente a los que niegan esta violencia.



También se ha referido a que es necesario incidir en la importancia de la educación, ya que una sociedad "no será feminista hasta que la educación no lo sea", por lo que entiende que es "fundamental" el compromiso y la financiación con la que cuente el pacto, además de mandar el mensaje a las mujeres que "nos queremos libres y nos queremos vivas".



Respecto al pacto de estado, Lorena Rodríguez ha recalcado que combate los discursos negacionistas y que debe blindar una financiación estable independientemente del ciclo económico. En esta línea, su grupo ha pedido que se distribuyan los fondos equitativamente por todo el territorio, que se garantice las condiciones de los profesionales o que no olvide a las mujeres víctimas de los entornos rurales.



Finalmente, la diputada del PSOE Soraya Vega ha incidido en que su intención no es apelar a las emociones de los parlamentarios sino a su raciocinio y poner en evidencia de que la violencia hacia las mujeres es una anormalidad democrática contra la que hay que luchar.



Así, ha destacado que esta realidad "profundamente injusta" es ya "suficiente" para la existencia del Pacto contra la Violencia de Género, además de valorar que España es un país referente en la lucha contra esta violencia.