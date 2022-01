Vergeles rechaza que se estén produciendo "cambios de criterio" sobre la vacuna

Rd./Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha rechazado que se estén produciendo "cambios de criterio" en cuanto a los protocolos de vacunación contra la Covid-19, sino que se establecen "adaptaciones" que se fundamentan en la investigación científica.



Así lo indica el titular extremeño de Sanidad, a través de una serie de mensajes en sus redes sociales tras el acuerdo alcanzado este pasado martes en la Comisión de Salud Pública sobre que los niños entre 5 y 11 años que se contagian antes de recibir la vacuna contra la Covid-19 recibirán una sola dosis a partir de las ocho semanas tras el diagnóstico de la infección.



"Creo que es necesario explicar, que las decisiones de la Comisión de Salud Pública y la ponencia de vacunas se basan en las mejores evidencias que proporciona la investigación que se va disponiendo", señala el responsable de la Sanidad extremeña.



Además, aclara que aún no se ha redactado dicho acuerdo, por lo que sería "prudente" esperar a conocer el texto sobre la "recomendación de la vacunación y el tiempo entre la enfermedad y la dosis de refuerzo".



Y es que, Vergeles subraya que se trata de "una recomendación y se basa en la ciencia", que dice que "la infección por ómicron provoca unas defensas naturales que protegen a la persona al menos durante 5 meses, y es en ese momento cuando sería bueno reforzar la inmunidad con la vacuna de refuerzo".



En este sentido, insiste en que "no pasa nada" por vacunarse a las cuatro semanas de haber pasado la infección, pues "no hay ningún efecto adverso contra la salud", y se desarrollarían defensas contra la Covid-19 "de forma natural, por la infección y por la vacuna".



Por tanto, se recomienda la dosis de refuerzo a las personas que hayan pasado la enfermedad, a los cinco meses de habérsela diagnosticado, si bien se la pueden poner antes, pero "nunca antes de las cuatro semanas".



En el caso de los niños, el consejero aclara, que la recomendación llega en "un buen momento", ya que aún no han recibido la segunda dosis, y los infectados pueden cumplirla, ya que se establece que aquellos que hayan pasado la infección se la pongan a las ocho semanas.

"Si ha pasado la infección sin haber sido vacunado, sólo una dosis a las ocho semanas. Si ya había sido primovacunado, la segunda dosis a las ocho semanas", apostilla.



Finalmente, recuerda que esta pandemia se está viviendo "en directo" en cuanto a la "ingente investigación científica". Por tanto, "no son cambios de criterios, son adaptaciones a las recomendaciones de la ciencia", lo cual "da mucha tranquilidad y solvencia".



ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO



Cabe destacar que estas aclaraciones de Vergeles llegan después de que este pasado martes la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, acordar que los niños entre 5 y 11 años que se contagian antes de recibir la vacuna contra la Covid-19 recibirán una sola dosis a partir de las ocho semanas tras el diagnóstico de la infección.



Esta nueva actualización de la Estrategia de Vacunación establece que si la infección se diagnostica después de la primera dosis, se administrará la segunda dosis a partir de las ocho semanas tras el diagnóstico de la infección, manteniendo el intervalo de ocho semanas respecto a la primera dosis.



Asimismo, la actualización recoge que en personas que recibieron la pauta completa de vacunación que luego tienen infección sintomática o asintomática por SARS-CoV-2, el intervalo entre la infección y la administración de la dosis de recuerdo será de un mínimo de cuatro semanas, pero, en cualquier caso, se recomienda su administración a los cinco meses tras el diagnóstico de la infección.



"La evidencia actual muestra que el hecho de tener una infección por SARS-CoV-2 tras tener la pauta completa de primovacunación hace que se desarrolle una respuesta inmune más potente y más amplia en términos de neutralizar otras variantes del virus, en comparación con la respuesta inmune observada en personas que solo padecieron infección o que solo recibieron dos dosis", justifica el Ministerio de Sanidad.



Además, explican que las infecciones por ómicron "aumentan la respuesta de células de memoria a antígenos víricos diferentes a la proteína S en comparación con las infecciones tras vacunación causadas por la variante Delta, lo que implica una ampliación de la inmunidad".