Monago rechaza el "afán recaudatorio" del Gobierno con la subida de la cuota a autónomos

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha rechazado este viernes la intención del Gobierno central de subir las cuotas a los autónomos por el "afán recaudatorio" del Ejecutivo socialista, al tiempo que ha recordado que las ayudas prometidas "no han llegado".



En este sentido, el líder de los 'populares' extremeños ha explicado que "cientos" de autónomos ya han tenido que cerrar sus negocios por las restricciones impuestas debido a la pandemia y ahora, que "por fin estaban recuperando" parte de su actividad, "miles" de autónomos extremeños "afrontan esta segunda amenaza".



Además, para el presidente del PP extremeño, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez "no contento con cobrar por trabajar, ahora quiere cobrar mucho más", mientras las ayudas prometidas "no llegan" recordando que, de los 106 millones de euros que el gobierno concedió a Extremadura, la Junta ha tenido que devolver la mitad por "la incompetencia" del presidente, Guillermo Fernández Vara, y su gobierno para que llegaran a los autónomos, a quienes estaban destinadas precisamente.



"Es decir, devolvemos 53 millones de euros que estaban destinados a dinamizar la economía extremeña y ahora, el gobierno de Sánchez le pide a miles de autónomos que paguen más por trabajar. Esto no hay quien lo entienda", ha apostillado Monago.

Precisamente, el líder de los 'populares' extremeños ha lamentado que, mientras tanto, el presidente de la Junta esté "callado y sin dar ni una explicación" de este escándalo, según informa en una nota de prensa el PP extremeño.



Y es que, a su juicio, si durante estos dos años de pandemia "muchos" autónomos "se han quedado en el camino y han tenido que bajar la persiana", en los próximos meses, con este "hachazo" del Gobierno, "serán muchos más".

Por todo ello, Monago ha mostrado el rechazo del PP a esta subida de las cuotas de autónomos, y ha exigido que "las ayudas lleguen a sus bolsillos y no se tengan que devolver por la incompetencia de la Junta de Extremadura", ha sentenciado.