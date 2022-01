CCOO pide que se cubran todas las bajas por casos Covid en los centros educativos

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha reclamado más "transparencia" a la Consejería de Educación a la hora de informar sobre las bajas que se están produciendo entre el personal docente por casos de Covid-19, que además aseguran que "no se están cubriendo todas".



Asimismo, a través de una nota de prensa, el sindicato insiste en la necesidad de mantener las "máximas garantías de seguridad" para poder asegurar la "máxima presencialidad" en las aulas, para lo cual "no solo hacen falta medidas como la ventilación, la higiene de manos o la distancia social y el uso de mascarillas en los patios".



Además, la organización sindical considera necesario volver a retomar medidas que se pusieron en marcha al inicio del curso 2020/21 mediante la reducción de las ratios de alumnos en las aulas, aumentando los desdobles y reforzando las plantillas tanto del personal docente como no docente.



También con la dotación a todos los centros de equipos de medición de CO2 en todas las aulas para "poder conjugar con seguridad la ventilación de estas con el confort térmico de las mismas".



Por otro lado, el sindicato celebra que la Consejería de Educación y Empleo haya retomado el envío diario de la nota informativa sobre la situación en los centros educativos de la región que venían remitiéndonos antes de las vacaciones.



Una exigencia de esta organización sindical a la Consejería para que siguiera informando sobre la incidencia de casos en los centros educativos que "ha dado sus frutos".



A pesar de ello, considera de "crucial importancia" que se informe de manera periódica y continuada sobre el número de bajas que se vienen declarando en los centros tanto del personal docente como del no docente, con el fin de "poder saber de qué manera está afectando entre los profesionales del sector la tasa de contagios".



A este respecto, y por la información que vienen recabando en los centros desde el regreso de las vacaciones de Navidad, al sindicato le consta que "no se están cubriendo todas las bajas".



A este respecto, reclama a los responsables de la Administración educativa un "ejercicio de transparencia", en tanto que "la falta de información unida a los continuos cambios y adaptaciones en los protocolos de gestión de casos Covid que se han producido en las últimas semanas transmite una sensación de falta de control de la situación y genera desasosiego en la comunidad educativa de Extremadura".



Por ello, el sindicato exige que se convoque "de manera inmediata y urgente" al Comité de Seguridad y Salud de centros educativos para ser informados de todos los cambios que se van introduciendo y poder realizar las propuestas de mejoras que consideren necesarias para garantizar la salud de los usuarios del sistema educativo.



Finalmente, desde esta organización sindical reitera que "cualquier modificación o cambio" que sufran los protocolos puestos en marcha para afrontar la pandemia "debe ser aprobado y negociado con los representantes sindicales", porque de otra forma "no será posible" que puedan valorar la "situación real" de la pandemia en los centros educativos y la eficacia de las medidas que se vayan adoptando.