Vergeles no ve que "antes de final de año" haya que tomar alguna medida restrictiva

El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha sostenido que no ve que "antes de final" de año haya que tomar alguna medida restrictiva en la comunidad ante la evolución de la pandemia.



"No las veo antes de final de año, no las veo por la evolución que está teniendo, no veo que antes de final de año tengamos que tomar ninguna medida restrictiva y lo que seguiríamos sería con las recomendaciones", ha destacado.



En este sentido, el consejero ha insistido en que la región, por su situación, "de momento" está en recomendaciones y no en restricciones, aunque ha avanzado que las cifras de ingresos subirán este martes y puede que se superen las 80 personas ingresadas y aumente en una persona más los ingresos en UCI, siendo estos datos a estas horas aún "muy provisionales".



Por ello, ha apuntado que la tendencia lleva a pensar que la región estará esta jornada de nuevo en el nivel de alerta 2, ya que, a pesar de que la incidencia esté "desbocada", los ingresos hospitalarios en planta no superan el nivel 1 y los de UCI no superan el de circulación controlada.



Así, y preguntado por si va a actuar con medidas restrictivas en los municipios extremeños con una mayor incidencia, como por ejemplo Badajoz, Montijo y Olivenza, el consejero ha aseverado que no se hará una interpretación de la gravedad por localidades.



"Adoptar restricciones en un municipio sin adoptar restricciones en otro y sin tener confinada a la población lo que estaríamos haciendo es un efecto ventilador de esas actividades a otras localidades. Por lo tanto descarto que en este momento tengamos que ir a restricciones", ha añadido.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Mérida en la que ha informado sobre el II Plan Marco de Consumo de Extremadura 2021-2028.



RESTRICCIONES EN NIVEL 3



Asimismo, el consejero extremeño ha informado de que por encima de 13 personas ingresadas en UCI en Extremadura la región alcanzaría el nivel de alerta 3, momento en que habría que adoptar medidas restrictivas, como así lo establece el semáforo Covid, ha aseverado.



Cabe destacar que, según los últimos datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES) el pasado jueves, 23 de diciembre, la comunidad extremeña tenía a cuatro pacientes de Covid ingresados en sus UCI.



De este modo, Vergeles ha apuntado que en estos momentos se está dando mucha importancia a los índices de contagio y, salvando las distancias, ha indicado que hay otras enfermedades respiratorias en las que el sistema de vigilancia no es contar todos los casos que aparecen en la comunidad sino un muestreo de cómo está la incidencia a través de un sistema centinela.



"Ojalá, ojalá con el coronavirus y con la variante ómicron, que es lo que parece que empiezan a decir los expertos, podamos llegar a esta situación y le demos importancia a los datos de gravedad restándole importancia a los datos de contagios. Pero esto lleva un proceso de adaptación y lleva un proceso de prudencia para conocer mejor a la variante ómicron", ha apuntado.



Sobre dicha variante, Vergeles ha expuesto que parece ser que produce menos ingresos hospitalarios y su pico de incidencia baja muy rápido, tan rápido como sube, ha apuntado, algo que es "muy importante", ya que lo que produce los ingresos es el mantenimiento en el tiempo de niveles altos de incidencia.



"Si en alguna medida se puede decir que, ojalá, la variante ómicron nos permita gripalizar, si se me permite la expresión que no existe, el coronavirus o la Covid-19 pues habremos alcanzado junto con las vacunas, que no le quiero quitar ninguna importancia, una cuestión muy importante para toda nuestra sociedad y que podamos volver a la normalidad de siempre", ha apuntado.