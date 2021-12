Vergeles: Extremadura tiene 74 hospitalizados y 6 personas ingresadas en UCI

Ep

Así, lo ha señalado el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José María Vergeles, idnicando que Extremadura notifica casi 1.400 positivos y cuenta con 74 hospitalizados y seis personas ingresadas en UCI, lo que se traduce en que la región se encuentre en un nivel de riesgo 2.

En una entrevista en Canal Extremadura Televisión recogida por Europa Press, sobre la adopción de medidas restrictivas, Vergeles ha sostenido que los ciudadanos deben entender que cuando se toman restricciones se pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas.

Así, ha recalcado que España es un Estado de derecho e independientemente de tener o no una ley de pandemias la adopción de medidas restrictivas obligaría a someter dichas restricciones a la decisión final de los tribunales de justicia.

También, ha asegurado quem en este momento, "no parece que haya ningún signo" de haber alcanzado el pico de contagios en esta sexta ola, "no hay ningún indicador en este momento que prediga si estamos alcanzando el pico, de hecho los predictores ahora mismo están al alza con una tendencia muy empinada".

En este sentido, Vergeles ha reconocido que está "muy preocupado" ante el aumento de los positivos pero, ha puntualizado que lo importante es que este aumento no se traduzca en incremento de la enfermedad grave.

Por ello, ha insistido en la importancia de que la sociedad extremeña siga las recomendaciones establecidas, que son "tan importantes o más" que las restricciones, al tiempo que ha asegurado que cuando el Ejecutivo regional deba tomar alguna medida de restricción porque así lo indique el número de personas ingresadas se tomarían "las que hiciesen falta".

Vergeles recalca que, "hoy nuestras cifras de hospitalizados están en hospitalizados en general en nivel 1, el nivel más bajo, y en UCI en circulación controlada, no están ni siquiera en nivel de riesgo".

INICIO DEL CURSO ESCOLAR Y PASAPORTE COVID

Respecto a si se podría ver condicionado el inicio del curso escolar, ha avanzado que planteamiento es que aparte de los Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de Salud (CSNS) debería hacerse una reunión de este órgano con la Conferencia Sectorial de Educación para ver cómo va a ser la incorporación a las aulas.

Vergeles ha señalado que "manteniendo el día 10 --como fecha de incorporación-- pero en todo momento monitorizando la situación por si hay que hacer algún retoque de esa fecha".

De igual forma, y sobre la implantación en la región del pasaporte Covid, el consejero ha reiterado que en cuanto la región alcance el 80 por ciento de vacunados mayores de 60 años con tercera dosis, que se alcanzará en esta jornada o en los próximos días, Salud Pública elaborará el informe de los pros y contras de esta propuesta.

Dicho informe se remitirá al Consejo de Gobierno y si éste adopta la decisión se remitirá la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Vergeles ha defendido que el pasaporte Covid "no es la panacea" y no se ha aplicado esta medida en la región porque "no hay evidencias suficientes" sobre que incentiva la vacunación y por contra puede dar una "falsa sensación de seguridad".

En relación la situación en la Atención Primaria, ha insistido en que la administración autonómica hará "las contrataciones necesarias para poder asegurar la atención correcta a los ciudadanos".

Según el Vicepresidente, "somos conscientes del incremento de trabajo que en estos momentos tiene la Atención Primaria de salud, sin embargo se está viendo descargada porque ya hemos centralizado los cribados, ya hemos puesto equipos de rastreadores que están quitando esa función de dentro de los equipos de Atención Primaria de forma importante y estamos reforzando el personal de administración".

También, y tras un año de vacunación contra la Covid, ha defendido los retos planteados por la última Conferencia de Presidentes en cuanto a la vacunación y ha considerado unos porcentajes "plausibles".

Así, ha recalcado que "ahí va a estar el éxito de que esto al final no tengamos que estar tan preocupados del número de contagios sino de cuanto provoca de casos graves la ola", estimando que quizá se está haciendo un control "muy exhaustivo" de los positivos cuando en España al día en la ola de la gripe fallecen 140 personas y no se cuenta el número de infectados.

Además, ha explicado que "ojalá la variante ómicron, que es a la estamos asistiendo en este momento, que ocupa el ecosistema, nos permita poder transformar, y entiéndaseme bien esto, en una gripe o en lago parecido a una gripe, con un sistema de vigilancia epidemiológica parecido al de la gripe".

Finalmente, y preguntado por su opinión por aglomeraciones vistas en los últimos días, Vergeles ha reconocido que siente "vértigo" por lo que pueda venir en cuanto al número de contagios, pero entiende que haya gente que quiera salir y disfrutar de su ocio.

De esta forma, ha reiterado que "lo único que pido, por favor, es que en esas imágenes se vean las mascarillas, en esas imágenes se vean en cierta medida las distancias de seguridad, en esas imágenes se vea la ventilación cruzada si es interior, en esas imágenes no se vea a gente que pueda tener la enfermedad en la calle y en esas imágenes se vea en definitiva lo protectores que somos los extremeños y las extremeñas por lo buena gente que somos".