Extremadura contratará a 251 profesionales para paliar "sobrecarga" de Atención Primaria

La comunidad autónoma de Extremadura contratará 251 profesionales de diferentes ámbitos para paliar la "sobrecarga muy importante" que está sufriendo la Atención Primaria de salud, según ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.



Vergeles ha destacado que la Atención Primaria de salud "está sufriendo" y tiene una "sobrecarga muy importante" aunque no aparece como uno de los indicadores de riesgo porque no es enfermedad grave.



Además, se ha referido a que se está utilizando, a través de la operación Baluarte, al Ejército español en labores de rastreo, aunque la comunidad, de momento, no ha considerado utilizar a estos efectivos en las labores de vacunación puesto que la comunidad ha mantenido los equipos de vacunación activos para cumplir con lo acordado en la Conferencia de Presidentes.