Las cuentas incluirán 300.000 euros más para reducir las listas de espera sanitarias

Ep.



El proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2022 incluirán 300.000 euros más para la reducción de las listas de espera sanitarias en la región tras ser aceptada una enmienda transaccional del PSOE en este sentido presentada a dos enmiendas de Unidas por Extremadura y a otra por Ciudadanos.



De igual forma, los socialistas han presentado otra transaccional, dotada con 100.000 euros, a una enmienda parcial registrada por Unidas por Extremadura para abordar los problemas de salud mental desde la etapa de infancia y adolescencia.



Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado transaccionales a una enmienda de Unidas por Extremadura, dotada con 50.000 euros, para realizar un estudio sobre el alto número de cesáreas en Extremadura y otra, dotada también con 50.000 euros, para el proyecto y dirección de obra de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres.



De esta forma, Ciudadanos y Unidas por Extremadura se aseguran la aprobación de algunas de sus propuestas, aunque rebajadas en cuanto a su dotación presupuestaria, a la espera de la votación de las enmiendas que han quedado 'vivas' a los PGEx y que tendrá lugar este jueves, 23 de diciembre.



De las más de 1.200 enmiendas que se debatirán este miércoles, un total de 240 corresponden a Vicepresidencia Segunda y Sanidad y Servicios Sociales.



EL PP CONSIDERA QUE HAY UN "CORDÓN SANITARIO" HACIA ELLOS



Durante el debate de las enmiendas de la sección de Vicepresidencia Segunda y Sanidad y Servicios Sociales, a la que el PP ha presentado 132, la diputada 'popular' Elena Nevado ha criticado que se haya establecido, en su opinión, un "cordón sanitario" a su grupo parlamentario a la hora de aprobarles enmiendas.



Nevado ha criticado la "falta de compromiso" de la Junta con el personal sanitario y que se presenten infraestructuras que "nacen muertas", además de acusar al Ejecutivo regional de "recortar y mentir" con las cifras.



Según la 'popular, las enmiendas de su grupo pretenden corregir las cuentas del PSOE, ya que "detrás de las grandes cifras" hay recortes en conciertos sanitarios y en contratación.



Por ello, el PP pide, a través de esas enmiendas, más dinero para el contrato de transporte sanitario, más vehículos de soporte de atención, favorecer la contratación de más personal sanitario, además de que se tenga más en cuenta a Cáceres, que "no existe para Vara al igual que Extremadura no existe para Sánchez".



Por su parte, la diputada del PP Gema Cortés ha defendido las enmiendas relativas a la infancia y familia y políticas sociales y ha aseverado que las cuentas presentadas por la Junta no van a solucionar los problemas que tienen los extremeños, ya que son cuentas "continuistas" y no las necesarias para luchar contra la pandemia.



Así, Cortés ha presentado enmiendas que buscan establecer planes para luchar contra la pobreza y programas de mediación familiar, así como mejorar la calidad de vida de los mayores, apoyar a las familias monoparentales y numerosas y a las mujeres madres.



Cabe destacar que la diputada 'popular' Inmaculada Sánchez Polo ha defendido las enmiendas de su grupo sobre atención a la dependencia y accesibilidad y Lorenzo Albarrán Cuenda acerca de consumo.



MEJORA DE INSTALACIONES SANITARIAS



En el turno de Ciudadanos, los diputados María Encarnación Martín Andrada y José María Casares han defendido las 69 enmiendas a esta sección que buscan implantar la figura de coordinador parental en los procesos de divorcios, la puesta en marcha de programas de apoyo a las familias con personas con enfermedad mental, así como un punto de encuentro familiar para Villanueva de la Serena y apoyar la mediación familiar.



Asimismo, Martín Andrada, en el plano de los servicios sociales, también ha avanzado que sus enmiendas buscan apoyar a los más vulnerables, además de al tercer sector y aportar soluciones habitacionales a inmigrantes o las personas que salen de la calle, junto a la atención a la dependencia y discapacidad.



En el bloque de Sanidad, el diputado José María Casares ha enumerado las enmiendas presentadas por su grupo y que buscan la mejora de instalaciones sanitarias, el traslado del centro de salud Los Pinos de Badajoz o construir un centro de alta resolución en Jerez de los Caballeros y Valencia de Alcántara, dos poblaciones que se sienten "muy lejos" de los hospitales, además de mejorar y completar las infraestructuras de medicina especializada.



Asimismo, Casares ha admitido que la enmienda transaccional presentada por el PSOE para la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres es "insuficiente" pero ha sido aceptada como "gesto", así como la enmienda encaminada a la reducción de las listas de espera, que aunque es inferior a la presentada por ellos va a ser aceptada.



De este modo, los diputados de Ciudadanos han remarcado que todas las enmiendas parciales presentadas por su grupo a las cuentas de Extremadura para 2022 van en beneficio de los extremeños.



REFUERZO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, en la defensa de las 39 enmiendas de su grupo a la sección de Vicepresidencia Segunda y Sanidad y Servicios Sociales, ha insistido en la importancia de reforzar la atención primaria, más en el contexto de la pandemia.



Cabe destacar que Macías ha intervenido por videoconferencia debido a estar pendiente del resultado de una prueba PCR que finalmente ha sido negativo, por lo que se incorporará presencialmente al pleno a lo largo la jornada.



El diputado de Unidas por Extremadura ha recalcado que en estos instantes se está viviendo momentos excepcionales con el rebrote por la variante ómicron, por lo que se hace necesario más que nunca, ha dicho, un refuerzo en la atención primaria y atención especializada.



Así, ha abogado por conseguir que haya más recursos para contratar más personal en Atención Primaria, con contratos que sean indefinidos o con la mayor duración posible.



Las enmiendas de Unidas por Extremadura persiguen la mejora en centros de salud, así como servicios puntuales y programas, también otro grupo en relación a la protección social y otro bloque en servicios sociales para familias monoparentales, además de coordinar mejor las ayudas de los mínimos vitales y para mejorar los servicios a mayores.



De este modo, Macías ha mostrado su preocupación por conseguir que la población tenga la mejor atención sanitaria posible en estos momentos "tan difíciles", así como por que se agilice la administración de la vacuna, que es un elemento "imprescindible" para luchar contra la pandemia.



Por su parte, en el turno de fijación de posiciones del PSOE la diputada Catalina Paredes ha destacado que los presupuestos que presenta la Junta en Vicepresidencia Segunda y Sanidad y Servicios Sociales son "rigurosos" y se adaptan a las necesidades de la sociedad y ayudan a paliar las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad.



Además, también ha destacado que cohesionan el territorio para salir de una forma "justa" de la crisis sanitaria, social y económica ocasionada por la Covid.



Mientras, la diputada socialista María de la Cruz Buendía ha recalcado que las de 2022 son las cuentas que necesita Extremadura y en ellas siete de cada diez euros se destinan a políticas sociales, además de ser unos presupuestos "realistas, solidarios y justos" y que ponen a las personas "en el centro de la política".



Finalmente, Vicente Valle ha considerado que el PP está "perdido" porque este presupuesto elaborado por la Junta de Extremadura tiene en cuanta a las personas.