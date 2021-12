La autopsia de Pablo Sierra revela que no hubo "participación de terceras personas"

Ep



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha señalado que la autopsia realizada al cuerpo del joven Pablo Sierra, desaparecido durante dos semanas y hallado el pasado viernes en el río Guadiana a su paso por Badajoz, revela que "no había participación de terceras personas".



"Desgraciadamente hemos podido obtener los datos de su fallecimiento, como todos ustedes saben, la autopsia reveló que no había participación de terceras personas", ha resaltado la delegada, junto con que ya ha recibido sepultura.



Asimismo, García Seco ha aseverado que "descanse en paz" su familia porque "ha sido un trago muy doloroso para todos, pero principalmente para ellos que no sabían dónde estaba su hijo", a la vez que ha incidido "como siempre" en agradecer a la Policía su trabajo y a todos los que han colaborado en esta búsqueda.



Cabe recordar que la Policía Nacional apuntó el pasado viernes, cuando apareció el cuerpo de Pablo Sierra en la zona de 'El Pico' del Guadiana tras ser visto por última vez en la calle Zurbarán en la noche el jueves 2 de diciembre tras salir con amigos de fiesta, que la principal hipótesis de las circunstancias que rodeaban a su muerte es que se debió a un accidente, según destacó el inspector jefe Chema Gordillo.



Gordillo recalcó ese viernes que "siempre" han seguido varias líneas de investigación, aunque "la más consistente siempre ha sido que se ha realizado por accidente" y que "el chaval ha sufrido un accidente".

"El chaval tenemos constancia de que se dirigía a la Residencia Universitaria Rucab, y en el trayecto se ha equivocado de dirección y por el motivo que sea ha aparecido en el río", detalló ese día.