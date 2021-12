PSOE aboga por la unión de los partidos para erradicar la violencia de género

Ep

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha abogado por la unión de las fuerzas políticas para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya que erradicar la violencia hacia las mujeres es una cuestión de "calidad democrática".

"Mientras no haya cero víctimas de violencia de género en este país, mientras la violencia de género no sea una cuestión de memoria y de olvido no habremos alcanzado el Estado democrático", ha dicho.

En esta línea, ha insistido en que todas las fuerzas parlamentarias que se consideren demócratas deben entender que contra la violencia de género deben estar todas, sobre todo porque el reto que se plantea es contestar a una "ultraderecha cuyo primer objetivo es acabar con los derechos de las mujeres".

Por ello, Fernández ha considerado que es fundamental que el PSOE se agarre a sus valores como "una trinchera" y que defienda "amplios consensos" en materia de violencia de género y que no se ponga en cuestión qué es esta violencia ni los recursos que se dedican a ella, ya que no se debe dar "ni un paso atrás" en lo conseguido en este aspecto porque "nos va la vida en ello".

Así, lo ha señalado, en Mérida, durante el foro de debate 'Hacia la renovación el Pacto de Estado: Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres', en el que ha participado junto al secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Junto a ellos, también han intervenido la presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y la secretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura, Soraya Vega.

En esta línea, Andrea Fernández ha considerado que renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género es un mandato y una responsabilidad que se asume con mucho orgullo y siendo consciente de que las lógicas parlamentarias han cambiado, con la entrada de la extrema derecha, y con un escenario fragmentado de apoyos.

Así, ha recordado que la primera parada de la renovación del Pacto de Estado fue con los socios de gobierno, de cuyo trabajo salio un primer texto de dictamen con el que se trabajará el próximo año en las más de 200 medidas que contiene el pacto.

De ese "acuerdo de mínimos", Fernández ha destacado que se va a intentar encontrar un mecanismo para intentar blindar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Otra cuestión planteada es que el Pacto introduzca algunas cuestiones de los Pactos de Toledo, como por ejemplo que la comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género pueda hacer recomendaciones al Gobierno.

Asimismo, se utilizará la fecha del 25 de noviembre como "fecha clave" y será un momento para revisar pública y políticamente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, además, otro compromiso adquirido es ser más exigente con la evaluación de sus compromisos, así como incidir en la transparencia.

ABOLIR LA PROSTITUCIÓN

Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que es una prioridad abolir la prostitución.

"Si no lo hacemos nosotros y lo hacemos en poco tiempo no se hará en mucho tiempo", ha aseverado Fernández Vara, quien en su intervención ha recalcado que se debe acabar con la resistencia al cambio.

Asimismo, el líder de los socialistas extremeños ha abogado por incidir en la educación y que desde ella se favorezca la igualdad, porque ha considerado que no se es consciente de lo que aún queda por recorrer.

Finalmente, ha pedido a las mujeres asistentes que no se rindan porque, como ha asegurado, habrá gente interesada en decir que hasta aquí se ha "llegado", y "cuidado con esa expresión", ha apuntado.

Mientras, la presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano, ha invitado a reconocer las cosas que sí se han hecho bien ante el negacionismo hacia la violencia de género, ya que ha reseñado las diferencias en las cifras de denuncias y asesinatos de mujeres antes y después de la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género.

Así, ha valorado que esta "emblemática ley" contribuyó a convertir la denuncia que era un factor de riesgo en un factor de protección, además de considerar que el Pacto contra la Violencia de Género se debe entender como un compromiso de que gobierne quien gobierne se protegerá a las mujeres víctimas y se perseguirá a los agresores.

Finalmente, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha evidenciado las diferencias de trabajar contra la violencia de género en los entornos urbanos y los rurales, ya que esta violencia tiene unas connotaciones diferentes en el mundo rural, en donde es más difícil denunciar.

Asimismo, García Seco ha mostrado su preocupación por las mujeres víctimas que tienen ya una elevada edad y aunque, como ha dicho, la base del futuro está en los jóvenes, le parece muy triste la situación de las más mayores que llevan décadas sufriendo violencia de género.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno ha informado de que 1.675 mujeres tienen órdenes de protección en Extremadura y que unos 200 hombres cumplen condena en la cárcel por delitos de violencia de género.

Además, ha valorado como un aspecto muy interesante el Protocolo Cero, que permite establecer todos los mecanismos de protección a una mujer sin la necesidad de denunciar, además de considerar que hay que hablar más de agresores y evidenciar que están entre la sociedad.