PP, Cs y Unidas por Extremadura cuestionan acciones de Junta ante la pandemia

Los grupos parlamentarios de la oposición en Extremadura encara el aumento de los contagios de Covid-19 que se viene reflejando en los datos de las últimas semanas en Extremadura, y que se esperan que sigan incrementándose en los próximos días con la llegada de las fiestas de Navidad.



Los cuatro grupos representados en la Asamblea de Extremadura --PSOE, PP, Cs y Unidas por Extremadura--, han aprovechado su intervención tras la comparecencia del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, para expresar su agradecimiento al personal sanitario por su esfuerzo durante toda la pandemia y también a la sociedad extremeña por su comportamiento, como demuestra que se encuentren en lo más alto del índice de cobertura de la vacunación.



Sin embargo, desde la oposición, han afeado a Vergeles algunos aspectos de su gestión al frente de la estrategia de lucha contra el coronavirus.



De este modo, la diputada del Grupo Popular, Elena Nevado, ha lamentado que tras la intervención del consejero los extremeños se hayan quedado "igual" que estaban, sin un plan de navidad para contener los contagios de una enfermedad que "sigue ahí".

"La pandemia no ha terminado", ha subrayado. Sin embargo, por contra, lo que ha desaparecido son "los circuitos covid en hospitales y los fondos que venían a la región" que han dejado a la comunidad sin personal de refuerzo.



Por ello, ha criticado que el consejero haya optado "como siempre" por "no hacer nada y delegar la responsabilidad" en los ciudadanos. "Si no se atreven a tomar medidas, ahórrense los consejos", ha dicho.



"Si solo tienen recomendaciones, no trasladen la responsabilidad a los ciudadanos", ha criticado Nevado, y ante lo cual el consejero extremeño le ha replicado que únicamente le reclama restricciones "para luego criticar las restricciones".



Por otro lado, una cuestión que le han afeado los tres grupos de la oposición a Vergeles es que el Servicio Extremeño de Salud haya recomendado a sus profesionales sanitarios no acudir a comidas de navidad para prevenir contagios, y ante lo que el consejero ha subrayado que ha sido únicamente una recomendación.



Un tema que, para el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, supone también una "incoherencia" teniendo en cuenta que la Junta acaba de permitir a los hosteleros ampliar sus horarios de apertura en Navidad.



Por otro lado, ha lamentado la situación en la que se encuentra la Atención Primaria, que está "sobrecargada" de trabajo, porque "gran parte de personal de refuerzo ha sido despedido".

En este sentido, ha pedido que se mantenga "el mayor personal posible" y con contratos más estables, medidas que ha trasladado al próximo debate sobre los Presupuestos regionales con enmiendas parciales que abundan en la materia.



También ha criticado los recortes en personal docente que impiden el mantenimiento de medidas como el desdoblamiento de grupos en los centros educativos como se hacía anteriormente, cuestión detrás de la cual considera que se encuentra, junto con la falta de vacunación en este tramo de edad, que los contagios ahora se estén centrando en los menores de doce años.



Por último, ha apelado a la "solidaridad" de los países ricos como España para favorecer que la vacunación llegue a todos los países, como medida para evitar la proliferación de nuevas variantes como Omicron, ante lo cual Vergeles le ha recordado que el Gobierno de coalición ha facilitado 44 millones de dosis a los países latinoamericanos.



Mientras, el diputado de Cs, José María Casares, ha criticado que España no afronte la lucha contra los contagios con un plan único liderado por el Gobierno, como ocurre con la vacunación de los menores, cuestionando que, en Extremadura, se haya optado por los centros educativos como lugar para administrar las dosis.



Ciudadanos apuesta por la vacunación infantil, y que esta se haga "cuanto antes", pero también defiende la libertad de los padres para decidir sobre si se vacunan o no sus hijos, así como hacerlo fuera de los colegios, para evitar que los menores puedan resultar "estigmatizados".



En su opinión, se debería hacer "en mejores circunstancias", en un centro de salud y acompañados por sus padres, para preservar, ha dicho, su "intimidad".



Ante ello, Vergeles ha defendido que precisamente se ha optado por la vacunación en los colegios porque es lo más rápido, porque "es donde están", los niños, y también favorece a la conciliación de las familias, además de recordar que los padres y tutores de los menores han de firmar antes un consentimiento informado.



En lo que sí ha coincidido con Vergeles es en que no se puede "volver a restricciones duras" como el cierre de negocios, una media que debe ser "la última opción".



Finalmente, ha propuesto que se disponga en las farmacias de test gratuitos para las familias con niños de entre 5 y 12 años antes de Navidad, así como que se bajen los precios de las pruebas de detección del Covid-19 para el conjunto de la población, para que "cada español acceda a un test" antes de las reuniones familiares.



Una medida que para Vergeles no resulta efectiva, en tanto que no hay evidencia científica de que una persona que supera un test no pueda contagiar unos días después, dado que en ese momento puede que no tenga la carga viral suficiente para dar positivo, por lo que ello puede provocar una "falsa seguridad".



Sobre el pasaporte Covid, ha señalado que carece de sentido solicitarlo cuando la población alcanza un índice de vacunación del 93 por ciento, así como ha señalado que esta medida convierte a los hosteleros en "policías".



Por último, la diputada socialista, Estrella Gordillo, ha agradecido al consejero su comparecencia así como su gestión al frente de la pandemia, y en la misma línea que Vergeles ha insistido en pedir a la ciudadanía la misma "responsabilidad y prudencia" que han venido demostrando durante toda la pandemia.



Asimismo, ha defendido la importancia de la sanidad pública para afrontar una pandemia, y que en consecuencia el Ejecutivo regional ha respondido "con hechos", como demuestra el incremento de los presupuestos en esta materia para el 2022.