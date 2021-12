Fernández Vara cree que "ya no tiene sentido" imponer más restricciones para Navidad

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmando que "ésto ya no es un tema de decir oye que se sienten 12 o que se sienten 14 en una mesa" pues, la mayor parte de los contagios "cuando hay niños de por medio no se están produciendo en los locales públicos", sino en las casas, en los hogares o en las fiestas familiares.



Al respecto, ha recalcado la importancia de la "responsabilidad individual" dado que "dentro de casa nadie te puede regular, nadie te puede indicar qué es lo que puedes hacer o lo que debes hacer o lo que no puedes hacer o no debes hacer".



Para el presidente extremeño, "la lectura que había hace un año era una, pero no tiene que ver con la de ahora porque la realidad de cómo se están produciendo los contagios es absolutamente diferente", y eso hace que "dependa más" de "la voluntad individual" y "de la responsabilidad individual de cada uno", que de las normas "que nos hayamos dado".



Según Fernández Vara, "sin descartar nada para el futuro, porque obviamente tenemos que ver cómo van las evoluciones, yo creo que ahora todo pasa por que guardemos bien las distancias, la mascarilla, y la higiene y vacuna, vacuna, vacuna".



Además, ha explicado que la región está "en línea con lo que está pasando en el resto de España con crecimientos sostenidos en las últimas semanas"; y que ello debe hacer recordar "que el virus está ahí, que está presente, que sigue contagiando, que sigue infectando".



También, cree "necesario" en incluso "casi obligatorio" no confiarse, a seguir usando la mascarilla, lavarse las manos, que guardando las distancias; "en definitiva, que nos sigamos cuidando, que es de lo que se trata".



También, ha defendido la importancia de la vacunación como "la mejor manera de combatirlo", además de estar "demostrando" que, gracias a las vacunas, con un porcentaje "que va siendo alto de contagios el impacto que vaya teniendo, aunque está creciendo la hospitalización y las UCI sea muy inferiores al que había hace un año".



En este sentido, ha reiterado que ahora se tiene la "herramienta" de las vacunas y en relación a la vacunación pediátrica que comienza esta semana, pidiendo "disculpas" a aquellos padres que puedan "probablemente no entender" el que hayan decidido hacerlo en el modelo que lo vamos a hacer "es decir, como se ha hecho toda la vida las vacunaciones en los coles".



Al respecto, ha planteado que era la manera que mejor garantizaba llegar al "máximo número de niños posibles". "Aventurarnos a una vacunación en un centro de salud en un escenario de plenas vacaciones con mucha gente viajando de un lugar para otro, con las situaciones y la realidad de las familias de hoy día que no es la que había hace 40 años, obviamente nos ha hecho pensar que probablemente lo mejor era esto", ha señalado.

Fernández Vara entiende que algunos se puedan sentir "disgustados" por ello, a quienes pide "sinceras disculpas" por ello, pero lo que sí quiere que piensen es que se hace "pensando en que es lo mejor para la salud de los niños, para la salud de sus padres, y sobre todo para la salud de sus abuelos, que es de lo que se trata".