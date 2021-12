Extremadura se encuentra en nivel 1 de alerta y descarta "por el momento" restricciones

Así, lo ha señalado el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José María Vergeles recalcando que Extremadura se encuentra en nivel 1 de alerta sanitaria y descarta "por el momento" adoptar medidas de restricción para hacer frente al coronavirus.

Según Vergeles, por ahora, no habrá restricciones "ni en relación a los aforos, ni en relación a los horarios, ni en relación a solicitar en este momento ninguna otra documentación, como desgraciadamente tienen que solicitar otros países de nuestro entorno y otras comunidades autónomas".



Extremadura presenta esta jornada una incidencia acumulada de alrededor de 137 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y de 78 casos por 100.000 habitantes a los siete días, con lo que la razón de tasas está en 0,57 e indica que la incidencia subirá en los próximos días.



El Vicepresidente Segundo ha añadido que los indicadores predictivos están en una tendencia a estabilizarse pero, dada la situación en otras comunidades y otros países del entorno, la comunidad extremeña continuará apostando por la precaución y la regla de las 6M.



Junto con ello, ha explicado que, en esta jornada, se ha registrado un aumento de las personas ingresadas por coronavirus hasta alcanzar los 35 ingresos, algo "normal" después de tres días en los que la actividad ha sido de urgencias en los centros sanitarios y, es probable que entre este martes y el miércoles se den altas algunas altas.



A este respecto, Vergeles ha recalcado que "estamos en un nivel de transmisión comunitaria controlada dentro del nuevo semáforo en cuanto a las personas ingresadas en planta y a ingresados en nuestras UCI".



Por ello, ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía extremeña, a la que ha agradecido estar haciéndolo "muy bien", recordando que se deben cumplir las reglas de las 6M y de llevar incluso la mascarilla en espacios exteriores al no poder asegurar la distancia de seguridad en todo momento, por las aglomeraciones de estas fechas.



Para el Vicepresidente Segundo, "nos está yendo relativamente bien con la regla de las 6M", matizando que "tenemos afortunadamente el resultado que nos está dando la vacunación, que no nos está llevando a cifras muy importantes de ingresos, yo diría que tenemos unas cifras muy controladas de ingresos hospitalarios y por tanto de enfermedad grave. A ver si podemos seguir así, porque queremos tener todos unas Navidades lo más normales posibles".