Darias dice que cada CCAA decidirá la "modalidad" de vacunación de niños

Ep.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apuntado este martes que será cada comunidad autónoma la que establezca la "modalidad" para proceder a la vacunación de los menores de 12 años cuando arranque la campaña en los próximos días.

Se ha mostrado confiada en que se pueda "empezar a partir del 13 de diciembre". No obstante, no ha aclarado si el Gobierno es partidario o no de que la inyección de dosis se realice en los centros escolares para facilitar su distribución.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros de Salud de la UE, Darias ha confiado en que se adopten "las mejores decisiones" en la reunión de la Comisión de Salud Pública en la que se discutirá la estrategia de vacunación de los menores, con el objetivo de que cuando las vacunas estén disponibles el 13 de diciembre se esté en "las mejores condiciones" para proceder a su inoculación.

Preguntada por si el Gobierno es partidario de que la vacunación se realice en los colegios, la ministra se ha referido a la Comisión de Salud Pública y confiado en que se pueda "empezar a partir del 13 de diciembre y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca".

APELA A LA COORDINACIÓN ENTRE PAÍSES DE LA UE

Por otro lado, la ministra de Sanidad ha apelado este martes a la coordinación entre países de la Unión Europea para consensuar las restricciones por coronavirus sin aclarar si España es partidaria de exigir una PCR negativa o imponer otras medidas a los europeos vacunados que viajen a su territorio, como ya están haciendo socios como Portugal.

"Cualquier acción a nivel europeo tiene que ser coordinada en la Unión Europea, España estará en lo que dentro del seno de la Unión Europea se decida", ha indicad la ministra a preguntas de los periodistas a su llegada a la reunión de ministros de Salud europeos que se celebra en Bruselas.

Con la introducción del Certificado Covid de la UE el pasado julio, los Veintisiete consensuaron que este documento permitiría a los europeos desplazarse sin restricciones adicionales dentro del espacio sin fronteras Schengen.

Sin embargo, con el repunte de contagios en muchos países y la llegada de nuevas variantes como ómicron, algunos Estados miembro barajan exigir una PCR negativa adicional o pedir cuarentena a todos los visitantes, incluso aquellos que acrediten estar inmunizados con la pauta completa de vacunación o por haber superado recientemente la enfermedad.

Portugal ha sido el primero en imponer esta exigencia a todos los viajeros de cara a las vacaciones navideñas, a pesar del consenso inicial a Veintisiete.

La gestión de sus fronteras y la gestión sanitaria son competencias exclusivas de los Estados miembro por lo que cada gobierno tiene libertad para introducir medidas más estrictas que las consensuadas a nivel europeo en aras de la coordinación.

Preguntada por si España ve pertinente exigir PCR negativa a europeos vacunados de cara al aumento de los desplazamientos durante las vacaciones, Darias ha evitado la respuesta y se ha limitado a poner como ejemplo la reacción que de los 27 cuando se localizó la variante ómicron en Sudáfrica y acordaron cerrar sus fronteras a los viajes de siete países de la región.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a tomar medidas a los países de la UE y España "lo hizo con carácter inminente", ha indicado Darias, exigiendo además de la vacunación una prueba diagnóstica negativa, estableciendo cuarentenas y limitando los viajes.

"España está por la actuación coordinada en UE que es lo que nos da fuerza, porque juntos llegamos más lejos", ha remachado la ministra de Sanidad.