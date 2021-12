Comité Anti-Sida Extremadura pide "compromiso" político y económico ante afectados VIH

Ep./Rd.



El presidente del Comité Anti-Sida de Extremadura, Santiago Pérez, ha reclamado el "liderazgo" y el "compromiso" político y económico que permita ofrecer "respuesta" a los afectados por VIH y alcanzar el objetivo de lograr una generación "libre" de esta enfermedad.



"Necesitamos la implicación de todas y todos, para que no se produzca un retroceso en la respuesta frente al VIH y al Sida y trabajar conjuntamente con el fin común de conseguir una generación libre de VIH", ha espetado durante el acto institucional con motivo del día mundial de dicha enfermedad celebrado este miércoles en la Asamblea de Extremadura, en Mérida.



Pérez, en este sentido, ha alertado sobre los estigmas que aún sufren las personas afectadas por VIH-Sida, y ha incidido en la importancia de seguir trabajando en la prevención y en el abordaje precoz de la enfermedad. "Hay que seguir sacando el lazo rojo. No podemos olvidarnos, es necesario que el lazo rojo siga estando en la calle", ha pedido.



Así, 40 años después de la aparición de los primeros casos, ha incidido en que la respuesta al VIH ha sido desde el principio "básicamente una cuestión de derechos humanos", y ha apuntado que una de las asignatura pendientes que se tiene con respecto a dicha enfermedad es la prevención, con una tasa de cerca de 4.000 nuevos diagnósticos al año y una tasa de diagnóstico tardío cercana al 50 por ciento.



Al mismo tiempo, y tras destacar que en los últimos años en España se han dado pasos "muy importantes" en la respuesta contra el VIH con el desarrollo del Pacto por la No discriminación e igualdad de trato asociada al VIH, ha subrayado la necesidad de asumir una "responsabilidad compartida y mundial" basada en la "solidaridad" con aquellas personas afectadas por dicha enfermedad y que no tienen las mismas oportunidades que otras en diferentes lugares del planeta.



En este sentido, y bajo el lema de "Vive y deja vivir", el presidente del Comité Anti-Sida ha defendido que no se puede permitir que la actual crisis por la Covid-19 "se cebe de nuevo en las personas más vulnerables", y para ello ha considerado "imprescindible" articular mecanismos de protección social que garanticen el acceso a los recursos básicos y garantizar el acceso al diagnóstico de VIH y otras infecciones de transmisión sexual a todas las personas que lo necesiten.



En este marco, ha recordado la necesidad de avanzar en la implementación de las medidas del Pacto Social para la no Discriminación e igualdad de trato ante el VIH. "Es necesario que el VIH y el SIDA sigan teniendo una presencia importante en las agendas políticas y económicas porque no se pueden olvidar", ha espetado.



MANIFIESTO DE ESTUDIANTES



Por su parte, durante el acto celebrado este miércoles en la Asamblea de Extremadura, alumnos del IES Santa Eulalia de Mérida han leído un manifiesto en el que se recuerda que tras 40 años del VIH "afortunadamente (esta enfermedad) no es mortal pero sí condiciona la vida del afectado y su entorno" y crea "recelos"; y en el que invitan a toda la sociedad, también los más jóvenes, a ser "responsables" con esta causa y a no mirar "para otro lado".



"No miremos para otro lado, seamos responsables con esta causa, somos el futuro... Vive y deja vivir", han espetado en el manifiesto los alumnos, que han recordado también que la sexual es la principal vía de transmisión de VIH-Sida entre los jóvenes, y han subrayado la importancia de hacerse las pruebas cuando se hayan realizado prácticas de riesgo por intercambio de fluidos corporales.



En el manifiesto, los estudiantes que lo han leído también han reclamado más información sobre VIH-Sida con charlas y talleres en los centros educativos, además de campañas en los medios de comunicación y testimonios directos de personas afectadas por esta enfermedad.



Igualmente, han pedido que la investigación sobre esta enfermedad no se reduzca, y que los tratamientos lleguen a todos los afectados, al tiempo que han recordado la importancia de la realización de pruebas para el diagnóstico precoz de esta enfermedad.



UNOS 2.000 AFECTADOS EN EXTREMADURA



Por su parte, el director gerente del SES, Ceciliano Franco, ha mostrado la colaboración de su departamento con las asociaciones que trabajan en la región en materia de VIH-Sida, y ha defendido que ante esta enfermedad, que si bien está "controlada" en la actualidad, hay que seguir trabajando para conseguir "lo que falta", y que es la reinserción social de los "pocos" afectados y "quitar el estigma" hacia los mismos.



"De la misma manera que hemos capaces de controlar una enfermedad (el VIH-Sida) que en aquel momento parecía inabordable y que nos cambió la vida, tenemos que seguir trabajando para que al final seamos capaz de conseguir lo que nos falta, que es la reinserción social de los pocos afectados y de quitar el estigma de esta grave enfermedad en su momento y ahora controlada enfermedad", ha espetado.



En este sentido, Ceciliano Franco ha señalado también que la enfermedad del Sida tiene "muchas similitudes" en su origen con el impacto generado ahora por la Covid-19, pues "cambió la forma de organizar la asistencia sanitaria en los centros desde la identificación de pacientes, el tratamiento de muestras biológicas, y en la respuesta social a una enfermedad que nacía con estigma y a comportamientos sociales determinados".



Asimismo, ha calificado como un "éxito social" que el Sida hoy sea una enfermedad crónica que permite el desarrollo de una vida "plena" y que, además, "obliga a la sociedad a dar las mismas oportunidades y a la inclusión social completa para las afectadas".



Con ello, ha considerado "muy importante" que la sociedad en su conjunto participe del compromiso de la prevención del VIH, que supone un "problema sanitario y social", así como seguir trabajando para evitar el estigma bajo el lema "Vivir y deja vivir" porque el afectado por VIH "puede tener una vida plena".



De igual modo, Ceciliano Franco ha recordado que actualmente en España hay unos 152.000 afectados por VIH-Sida, de ellos 2.000 en Extremadura, así como que cada año se diagnostican entre 35 y 45 pacientes con dicha enfermedad en la comunidad.



La mitad de ellos, según ha añadido, se diagnostican en una fase tardía y son por tanto candidatos a provocar la diseminación de la enfermedad, que "sin tratamiento tiene consecuencias y con un tratamiento adecuado como el arsenal terapéutico actual facilita una vida normal", ha incidido.



APOYO DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA



Finalmente, el vicepresidente primero de la Asamblea, Miguel Ángel Morales, para clausurar el acto ha subrayado que la lucha contra el VIH/Sida implica erradicar todo tipo de desigualdades, no solo las económicas, sino las sociales, culturales y legales.

Así pues, el vicepresidente primero ha recordado también que hace poco más de seis años la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un documento que entre sus metas se propone poner fin antes de 2030 a epidemias como la del Sida.

“Éste es un objetivo ambicioso, pero no inalcanzable”, ha subrayado Morales, quien ha apuntado que la sociedad dispone de conocimientos, capacidad y medios, al tiempo que ha alertado que desde el propio Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) se advierte de que se está lejos de alcanzar esta meta debido a las desigualdades estructurales que obstaculizan soluciones eficaces contra esta pandemia que tienen que ver con la prevención y su tratamiento.

De este modo, ha considerado que es "clave" el papel de las instituciones y de la política para conseguir la igualdad en su sentido más transversal, a la vez que ha considerado que la política que vela por la salud pública global ha demostrado ser eficaz en la gestión de la pandemia provocada por la Covid-19.

“Contar con sistemas públicos de salud es garantizar el derecho a la salud de todos y todas, es propiciar la igualdad de la ciudadanía en su conjunto”, ha destacado el vicepresidente primero de la Cámara extremeña.

Morales también ha añadido que es "indispensable" reforzar estos sistemas, así como instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud para contar con herramientas “fuertes” que permitan afrontar las epidemias globales, tal y como informa la Cámara regional en una nota de prensa.

“Reforzar y potenciar los mecanismos que tenemos para afrontar estas pandemias es clave, como también lo es repensar el modo en el que consumimos y producimos”, ha afirmado, a la vez que ha añadido que esta lucha lleva paralela otra que tiene que ver con poner fin a los estereotipos y estigmas que se desarrollan contra las personas afectadas por esta enfermedad.

De la misma forma, Morales ha asegurado que todos los prejuicios se combaten con información y ha valorado la campaña realizada este año por la Junta de Extremadura y el Comité Antisida de Extremadura para luchar contra los estigmas y la discriminación asociada a esta patología.

Por ello, ha insistido en que es preciso seguir trabajando para erradicar las desigualdades y también remover las piedras que impiden el acceso a los tratamientos y a la prevención, así como continuar perseverando para que la información gane la batalla a los mitos construidos sobre falsas realidades.

“En esa batalla encontraréis siempre nuestro respaldo unánime. Porque solo así, desde la fortaleza común, conseguiremos hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. Y erradicar el Sida es uno de primera magnitud”, ha concluido.



Como broche de oro, el acto ha finalizado con una foto de familia junto al lazo rojo desplegado en la fachada de la Asamblea de Extremadura y en la que han estado presentes, además de los participantes en la celebración, diputados y diputadas del Parlamento extremeño, entre otras autoridades.