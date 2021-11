Los convocantes de la protesta agrícola del jueves en Mérida piden una asistencia masiva

Los convocantes de la protesta "En defensa de nuestro campo" han realizado un llamamiento "masivo" a toda la sociedad para que participe en la manifestación de este próximo jueves, 2 de diciembre, en Mérida, porque el sector se juega "mucho".



Así pues, han pedido a todos los agricultores y ganaderos, pero también a otros sectores vinculados con el campo, que se sumen a la protesta, al ser un tema "transversal" que afecta "a todos".



En esta línea, los convocantes han hecho un llamamiento especial a las Cooperativas agroalimentarias de la región a título particular, puesto que "muchas" ya han mostrado su apoyo a la protesta, pero la Agrupación de Cooperativas de Extremadura no ha querido secundar la manifestación, "a pesar de lo que se están jugando".



También agradecen a los "cientos" de particulares, empresas y organizaciones que sí están apoyando esta manifestación por su respaldo. "No sólo estamos defendiendo a agricultores y ganaderos, se ha señalado desde la organización, sino que estamos defendiendo la economía de la región y un modo de vida cada vez más amenazado, como es el del mundo rural", tal y como explican en una nota de prensa los convocantes.



DETALLES DE LA MANIFESTACIÓN

Cabe recordar que la manifestación está convocada para este próximo jueves, 2 de diciembre, a las 10:00 horas con salida en las puertas de la consejería de Agricultura (Mérida) y llegada a las puertas de la Presidencia de la Junta.

Las organizaciones convocantes de la protesta son en concreto Asaja (APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres); La Unión Extremadura; Aseprex; Agryga; Agricultores de Don Benito; y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas.



Entre las quejas se incluyen los "bajos" precios que se pagan a los agricultores, el "encarecimiento" de los costes de producción (gasóleo, fitosanitarios, etcétera), el "recorte" de fondos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), la "penalización" al agricultor profesional en las políticas europeas y el "endurecimiento" de los compromisos medioambientales.