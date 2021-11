PP advierte que situación del campo es de "emergencia" y denuncia parálisis del PSOE

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Laureano León, ha alertado de que la situación que vive el campo extremeño es de "auténtica emergencia", y ha denunciado la "parálisis absoluta" del gobierno socialista, tanto autonómico como nacional, a la hora de ofrecer soluciones a los agricultores y ganaderos.

Asimismo, ha anunciado que el GPP centrará las iniciativas parlamentarias del próximo pleno de la Asamblea en los problemas del sector agroganadero.

Laureano León ha subrayado que lo que están sufriendo los productores de la región es una "gravísima crisis" y, por ello, el PP va a respaldar al campo dentro y fuera del hemiciclo.

El objetivo, como ha explicado el portavoz adjunto, es intentar que la Junta y el Ministerio pongan soluciones a los problemas del campo.

"También vamos a respaldarles en la calle, en sus justas reivindicaciones", ha añadido León, ya que en estos momentos se trata de "estar" con los agricultores y los ganaderos, y especialmente secundando la manifestación del próximo jueves.

El portavoz adjunto ha manifestado que, frente a la "sordera de Sánchez y de Vara" el PP quiere lanzar un SOS por el campo, porque el sector no aguanta más.

Por ello, los 'populares' preguntarán a la Junta en el pleno por las actuaciones que piensa realizar para paliar la crisis de bajos precios y altos costes del sector agrario.

"Las cuentas no salen", ha añadido Laureano León, y cuando eso ocurre a cualquier empresa o autónomo, y en este caso estamos hablamos de agricultores y ganaderos, "desgraciadamente se cierran las explotaciones".

En segundo lugar, y también en el turno de control, el Grupo Popular pedirá la valoración de la Junta sobre el tratamiento al que está sometiendo el Gobierno de Sánchez, a los agricultores y ganaderos de la región.

Laureano León ha calificado de "inaudito" que, en una situación complicada de crisis, en lugar de dar facilidades, colaborar con el campo y ayudar a la rentabilidad de las explotaciones agrarias, lo que ocurre es que "aumentan las trabas burocráticas" y se complica aún más la viabilidad de nuestras explotaciones agrarias y ganaderas.

Cerrando el turno de control, el GPP preguntará sobre el "apoyo incondicional" de la Junta al acuerdo sobre la nueva PAC.

León ha asegurado que cuando todas las organizaciones están denunciando que esta nueva PAC es negativa y se están criticando las consecuencias que tendrá, tenemos al gobierno de Vara apoyando todo lo que dice el gobierno de Sánchez.

Asimismo, ha recordado que el GPP ya ha avisado de que la PAC trae condiciones inasumibles y más costes por el endurecimiento medioambiental, algo que está "aplaudiendo" la Junta.

TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE

Fuera del orden del día del pleno, el portavoz adjunto ha señalado que el GPP no va utilizar esa frase de "ya lo dijimos" porque no conduce a nada, pero desgraciadamente se ha demostrado cómo la Comisión Jurídica de Extremadura ha "revolcado" el procedimiento administrativo, para la contratación de un nuevo servicio de ambulancias.

León ha añadido que "hemos perdido un tiempo precioso" por la obcecación y la cabezonería del consejero Vergeles y, para el PP, es evidente que el pliego ha sido una "auténtica chapuza" y se ha puesto sobre la mesa la incompetencia del consejero de Sanidad, que fue reiteradamente advertido por los 'populares' de los recortes y problemas que iba a suponer.

"No entendemos las razones por las que no retiró el pliego que recortaba servicios sanitarios en el mundo rural". Por último, Laureano León ha lamentado que tras no haber escuchado a los profesionales del sector ni a los partidos, la Junta tenga que rehacer todo otra vez.