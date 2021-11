PSOE, Cs y Unidas avalan que no se exija el pasaporte Covid en Extremadura

Ep.

La mayoría de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura han avalado la decisión adoptada por el momento por la Junta de no exigir el pasaporte Covid en determinados espacios, como ya han impuesto otras comunidades ante la aparición de nuevas variantes, atendiendo a la alta tasa de vacunación y a la situación actual en los hospitales de la región.



En esta línea se han expresado los portavoces parlamentarios de los grupos Socialista, de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, mientras que desde el Partido Popular exigen más información científica y técnica a la Junta para adoptar una postura al respecto, así como mayor seguridad jurídica al Gobierno de la nación mediante la aprobación de una ley de pandemias.



A preguntas de los periodistas en las sucesivas comparecencias de los grupos tras la Junta de Portavoces para definir el Pleno del próximo jueves, que estará claramente marcado por las manifestaciones del sector del campo en la región, los grupos han ido mostrado su conformidad con la postura actual de la Sanidad extremeña de no instaurar la obligación de presentar el pasaporte Covid para acceder a determinados espacios, dado el incremento de casos, la aparición de nuevas variantes y ante las próximas fechas navideñas.



Así, la portavoz del Grupo Socialista, Lara Garlito, ha recordado que Extremadura supera el 93% de población vacunada frente al coronavirus, una cifra que en su opinión avala las decisiones adoptadas hasta la fecha, al tiempo que ha señalado que son las autoridades sanitarias las que han de decidir en todo momento las medidas a adoptar, y más tras comprobarse, ha señalado, que "la mejor respuesta" al virus "era la ciencia".



Por su parte, el diputado del Grupo Popular Laureano León ha señalado que una decisión como la de imponer el pasaporte Covid debe estar basada en "criterios técnicos y científicos", que según ha señalado les tendría que facilitar la Junta a los grupos políticos en la comisión parlamentaria sobre la pandemia, que no se convoca, según ha indicado.



Además de contar con esta decisión, considera que este tipo de medidas deben adoptarse en un "marco de seguridad jurídica", motivo por el que ha vuelto a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse una "ley de pandemias".



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha argumentado que "la sexta ola está en marcha" y que las mutaciones se vienen produciendo "de forma periódica", si bien la población extremeña se ha comportado "mejor que nadie", como avala su "compromiso" con la vacunación.



Además, se ha referido a los cambios introducidos en el semáforo covid, según el cual la región se encuentra con unos "buenos números" en cuanto a los ingresos hospitalarios.



Por tanto, considera que el pasaporte covid podría ser recomendable para cuestiones "concretas", como eventos multitudinarios en espacios cerrados, tales como conciertos o fiestas de cotillón, pero no comparte que "nos roben la nueva normalidad", porque es algo que afecta a la actividad económica y, por tanto, hay que "medir bien" la limitación de los derechos fundamentales.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha abundado en la necesidad de que este tipo de medidas cuenten con un respaldo jurídico, que si bien considera que aún habría tiempo para ello de cara a Navidad, también ha puntualizado que en la región no se ha producido aún un repunte importante de los casos y que además se cuenta con una alta tasa de vacunación.



No obstante, ha apelado a la responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas de seguridad en estas fechas, en la que se espera la vuelta de muchos emigrantes para pasar unos días con sus familias. También insiste en la vacunación, en tanto que la mayoría de los ingresos hospitalarios, sostiene, responde a personas sin vacunar.



Finalmente, ha reclamado un esfuerzo a todos los gobiernos para que las vacunas lleguen a todos los países del tercer mundo y en desarrollo, porque considera "lamentable" que en Europa haya "millones" de personas que las han rechazado y que las dosis se encuentren "acumuladas" mientras que en el mundo hay gente que no tiene acceso.