3ª dosis para mayores 60 arranca en la región a finales semana o principios de la próxima

La vacunación con la tercera dosis contra la Covid-19 para mayores de 60 años y profesionales sanitarios y sociosanitarios arrancará en Extremadura "a finales de esta semana o principios de la que viene".



Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, a preguntas de los periodistas este miércoles en Mérida, quien ha señalado que respecto al proceso de llamamiento "habrá de todo", aunque "la recomendación es que se sigan manteniendo los equipos de vacunación", aunque "no los sitios de vacunación masiva", con el objetivo de "acelerar en la medida de lo posible" este asunto.



En su intervención, Vergeles ha señalado que tras aprobarse este pasado martes, el SES está valorando el número de dosis de las que disponen, aunque cree cuentan "con dosis suficientes para empezar ya", pero ha apuntado que "eso requiere un esfuerzo de logística".



El titular de Sanidad ha señalado que no cree que "se vayan a volver a utilizar los puntos masivos de vacunación", sino que "se va a hacer por zonas de salud", mientras que los trabajadores sanitarios y sociosanitarios "tienen mucha probabilidad de que se vacunen en sus centros de trabajo", ha dicho.



Así, ha resaltado que "si no es una llamada, el SES hará una convocatoria masiva", como ha hecho en otras ocasiones, tras lo que Vergeles ha reafirmado que "la sociedad está informada, aquí nadie se va a quedar sin vacunar por no informar".



Según ha calculado, este nuevo proceso de vacunación para mayores de 60 años, con profesionales sanitarios y sociosanitarios incluidos, supondrá la administración de unas 183.000 vacunas



Finalmente, Vergeles ha agradecido la actuación tanto a la sociedad como a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud, ya que según los datos de este pasado lunes, el 73,5 por ciento de los extremeños mayores de 70 años ya cuentan con las tres dosis, mientras que el 37 por ciento de los vacunados con Janssen ya tienen una segunda dosis.



Por eso, ha confiado en que la tercera dosis para mayores de 60 años y hasta los 69, así como sanitarios y sociosanitarios, serán "capaces de hacerlo también en unos días", ha concluido.