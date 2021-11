Extremadura se mantiene en el nivel 1 de alerta con el nuevo Semáforo Covid

Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura se mantiene en el nivel 1 de alerta por el coronavirus según el nuevo Semáforo Covid estipulado a nivel nacional.



De este modo, con este nuevo modelo no se produce ningún cambio en la situación de alerta 1 en la que ya se encontraba la región, según ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles.



Así, a preguntas de los medios en una rueda de prensa sobre puntos Sigre ofrecida este miércoles en Mérida, Vergeles ha recordado que aún no están aprobadas las medidas que van asociadas a cada uno de los niveles de alerta en virtud de ese nuevo 'Semáforo Covid', algo que se abordará en la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Sanidad.



"Estamos esperando porque ayer -ha dicho en alusión a este pasado martes- se aprobaron los límites del Semáforo, que ahora se basan más en la gravedad que en la incidencia acumulada, pero no están aprobadas todavía las medidas que van asociadas a cada uno de los niveles de alerta", ha espetado Vergeles sobre lo que contempla cada estado de alerta por la Covid en el nuevo 'Semáforo'.