El Club 'Birding in Extremadura' incorpora 22 nuevos socios y alcanza los 110 miembros

El Club 'Birding in Extremadura', proyecto pionero en España en el que colaboran entidades públicas y empresas para promover el turismo ornitológico en la región, ha incorporado 22 nuevos socios y alcanza los 110 miembros.



En concreto, el grupo ha celebrado este martes en Trujillo su encuentro anual con una jornada de trabajo en la que los socios han podido reencontrarse de forma presencial y debatir sobre futuras acciones.



Así pues, la jornada ha comenzado con una presentación sobre la situación actual del club y las acciones de comercialización llevadas a cabo para el impulso y posicionamiento de Extremadura como un destino de observación de naturaleza y aves.



En este sentido, el director general de Turismo, Francisco Martín Simón, ha destacado la importancia del encuentro de este club que representa "el presente y el futuro" de lo que debe ser el trabajo en cooperación público-privada en el sector turístico.



Asimismo, ha animado a los participantes a aprovechar los próximos fondos europeos destinados a la sostenibilidad para hacer un cambio "disruptivo, transformador y de modernización" del sector turístico, también en este segmento de la observación de aves.



Además, en el marco de este encuentro se han dado a conocer las 22 nuevas empresas que han entrado a formar parte de esta iniciativa que impulsa la Dirección General de Turismo, que pasa a estar formada por un total de 110 socios entre empresas y entidades públicas.



Así, alojamientos, guías de naturaleza, agencias de viajes, empresas de servicios fotográficos, oficinas de turismo y centros de interpretación trabajan conjuntamente para promocionar esta actividad turística y ofrecer un servicio especializado y de calidad a los clientes.



Durante esta jornada de trabajo se han planteado nuevas ideas y se han dado a conocer también otros proyectos y acciones vinculadas al turismo ornitológico como son los proyectos europeos 'Territorio Eurobird' y Life ZepaUrban.



'Territorio Eurobird' es un proyecto Interreg de cooperación transfronteriza España-Portugal, apoyado por la Unión Europea, que tiene como prioridades desarrollar, crear y promocionar una oferta turística sostenible, competitiva y de excelencia basada en el avistamiento de aves. Cuenta con once socios beneficiarios de Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal.



Por su parte, el proyecto europeo Life ZepaUrban, en el que participan la Junta de Extremadura y varios socios para la conservación del cernícalo primilla, finalizó el pasado mes de agosto después de cuatro años de trabajo.



Entre las acciones realizadas para proteger y dar visibilidad a esta especie amenazada, destaca la puesta en marcha del producto turístico Urban Birding, que cuenta actualmente con 50 empresas adheridas que ofertan más de 60 actividades, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



Martín Simón ha animado a hacer cosas nuevas para tener resultados diferentes, para seguir posicionando el destino Extremadura para la observación de aves en la península ibérica, en el mercado europeo y a nivel internacional. Y es que, según sus palabras, "hay que marcarse un objetivo, y el objetivo es sumar, ser mejores y hacer cosas nuevas para llegar a ser uno de los mejores clubes de birding en Europa".



Otro de los temas sobre los que se ha informado es el destino de la aportación de 17.200 euros realizada el pasado mes de marzo mediante las cuotas anuales de las empresas del club a tres proyectos de conservación de aves. En concreto a las organizaciones no gubernamentales Anser (Asociación Naturalista de Amigos de La Serena), Amus (Acción por el Mundo Salvaje) y SEO/Birdlife.



Con estas contribuciones, los socios del Club Birding han mostrado su compromiso con la naturaleza y las aves, "recursos imprescindibles" para el ejercicio de su actividad, y reforzar su colaboración con asociaciones conservacionistas que trabajan en Extremadura.



Cabe destacar que junto al director general de Turismo, también han participado la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Trujillo, Manuela Ortega, y el presidente de la Fundación Xavier de Salas, Jaime de Salas, en cuya sede se celebra esta jornada.



Manuela Ortega ha destacado que Trujillo, a través de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo (Adicomt), ha desarrollado rutas y puntos de interés ornitológico en un entorno privilegiado con 275 especies y próximo al Parque Nacional de Monfragüe. "Nos sentimos muy agradecidos por recibir este encuentro en Trujillo", ha apuntado.



Por su parte, Jaime de Salas ha manifestado que está "muy honrado" de acoger este encuentro del Club Birding in Extremadura. "Constatamos el desarrollo y la sensibilidad de la Junta de Extremadura por la protección del entorno en general. No es una cuestión nueva para nosotros puesto que la Dirección General de Sostenibilidad ha venido apoyando el programa de medio ambiente de la Fundación, gracias a ellos hemos podido publicar a lo largo de varios años un conjunto de libros sobre la naturaleza en Extremadura de mucho interés y aceptación", ha añadido.



Finalmente, en la sesión de la tarde ha tenido lugar una mesa de trabajo en la que se ha debatido sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento interno del club y su proyección de futuro.