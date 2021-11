Podemos Extremadura pide que nueva financiación sea justa y suficiente para equilibrar

Ep



El portavoz de Podemos Extremadura, José Antonio González, ha abogado por que la reforma del sistema de financiación autónomica sea "justa y suficiente" con el fin de "reequilibrar" las "desigualdades territoriales".



"Nosotros damos la bienvenida a cualquier reunión que tenga entre sus objetivos crear una estrategia de comunidades que tienen problemáticas comunes, como la despoblación, el envejecimiento o la dispersión poblacional", ha dicho en rueda de prensa González.



Sin embargo, el portavoz ha expresado el deseo de que esa reunión "tenga contenido" y que se plantee para elaborar estrategias conjuntas para "que no sea una foto vacía". Así, ha advertido a las comunidades gobernadas por el PP que no cuenten con la formación morada si van a utilizar esta cita para "hacer ruido, como nos tienen acostumbrados".



Además, González también ha comentado que la reforma del sistema de financiación tiene que servir para "reequilibrar la desigualdad territorial".



"Una financiación justa tiene que optar por redistribuir y por intentar igualar los territorios, y esto solo puede hacerse con mucho más gasto público y con más inversión en las comunidades que estamos más castigadas", ha asegurado.



El portavoz de Podemos ha añadido también que la formación no comparte el "planteamiento de la derecha de convertir todo en un paraíso fiscal", indica en una nota de prensa.



Para González lo que hay que hacer para sostener los servicios públicos y reequilibrar la desigualdad territorial es incrementar el gasto público con una financiación justa y "con una reforma fiscal en la que paguen más lo que más tienen".



CELEBRACIÓN DEL 25N



Por otro lado, el portavoz de Podemos Extremadura también se ha referido al Día Internacional de Eliminación de la Violencia Machista que se celebra el próximo jueves, y sobre la que ha animado a la ciudadanía a que secunde las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista en los diferentes puntos del territorio "porque ha sido el movimiento feminista quien ha conseguido que propuestas que hace unos años eran minoritarias, hoy sean consensos".



González ha asegurado que la violencia machista no son casos aislados, sino que es un problema estructural de enorme gravedad, "que requiere de medidas y presupuestos que estén a la altura de la importancia del problema".



Por eso, ha continuado, la formación morada apuesta por blindar la financiación del Pacto contra la Violencia de Género en su próxima renovación.