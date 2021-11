Unidas por Extremadura registra 279 enmiendas que mueven 200 millones de los PGEx 2022

Ep



El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha registrado 279 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2022, que mueven alrededor de 200 millones de euros, y con los que busca dar un "cambio de enfoque" a las cuentas regionales.



Así lo ha avanzado la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en rueda de prensa este viernes tras registrar estas 279 enmiendas parciales que van encaminadas a "reforzar los servicios públicos que son esenciales", como la sanidad o la educación, así como a "crear oportunidades laborales para los jóvenes extremeños, que no dependan de que venga una gran empresa a salvarnos".



De Miguel ha considerado que Extremadura "tiene muchísimas potencialidades", por lo que "puede estar a la cabeza del nuevo modelo productivo", por lo que ha instado a "apostar por los recursos que ya tiene" la región, que según ha señalado, es la que cuenta con mayor tasa de pobreza, lo cual "exige crear el mayor escudo social del país".



En ese sentido, la portavoz de Unidas por Extremadura ha avanzado que una de las enmiendas propone aumentar el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, para que lleguen hasta los 500 euros.



En el apartado de Sanidad, Unidas por Extremadura pide reforzar la Atención Primaria, que actualmente está "sumamente debilitado, sobre todo en las zonas rurales", por lo que en sus enmiendas propone una inversión de 24 millones en la contratación de más profesionales sanitarios.



Y es que "con los presupuestos más altos de la historia, no se entiende que sigamos teniendo la sanidad en ese lamentable estado", ha señalado De Miguel, quien ha destacado también que para Atención Especializada, las enmiendas parciales reclaman 10 millones de euros para incidir en la reducción de listas de espera.



Además, en sus enmiendas parciales, Unidas por Extremadura propone aumentar la partida de ayuda a domicilio, que "sorprendemente desciende en estos presupuestos 300.000 euros", ha lamentado De Miguel, quien también ha abogado por mejorar la Renta Extremeña Garantizada "para que pueda llegar a más familias, y aumentar el Plan de Contingencia, el Suministro Vital, el complemento para familias monoparentales".



En la sección de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidas por Extremadura ha registrado una veintena de enmiendas por valor de 11 millones de euros, entre las que De Miguel ha destacado la petición de un Plan de Rescate del Sector Agroganadero, ante los bajos precios que reciben por sus producciones,



Por su parte, De Miguel ha lamentado que en la situación actual de "emergencia climática", el "proyecto estrella" de la Consejería de Agricultura sea el regadío de Tierra de Barros, que a su juicio "plantea más sombras que luces", por lo que ha considerado que ahora mismo aumentar proyectos de regadío es "bastante irracional", por lo que Unidas por Extremadura aboga por que ese dinero llegue a esta comarca pacense "pero de otra manera", como fortalecer el tejido cooperativo y poner en marcha un plan de revalorización de estas producciones.



"No más regadío que comprometa e hipoteque a los agricultores, sino realmente unas producciones de calidad, diferenciadas, apoyándose en tejido cooperativo", ha defendido Irene de Miguel,



En Educación y Empleo, Unidas por Extremadura presenta 32 enmiendas parciales por 45 millones de euros, que se centran en "algo muy básico, que es disminuir la ratio en las aulas", para lo cual es necesario aumentar el número de docentes "para mejorar la calidad educativa", ha señalado Irene de Miguel, quien ha avanzado que para este concepto se proponen 10 millones.



Además, Unidas por Extremadura pide 8 millones de euros para aumentar la red de centros públicos de cero a tres años, propone incrementar un 25 por ciento la partida destinada a empleo joven, así como el incremento de 2 millones de euros para personal administrativo en centros educativos "para evitar que los docentes se encuentren asfixiados de burocracia", ha señalado.



También reclama este grupo parlamentario un Plan de Fomento de la Contratación Estable en el sector de los cuidados, ha señalado Irene de Miguel.



Al sector de Economía, se han registrado 74 enmiendas por un montante total de 17,4 millones de euros, que apuestan por el mercado local con un Plan de Reconversión del Mercado de Calatrava de Mérida, por valor de 500.000 euros, así como reforzar proyectos de investigación en centros públicos por valor de 2 millones de euros, así como el desarrollo de la carrera investigadora, que "no puede ser personal precarizado como hasta ahora", ha señalado De Miguel.



Unidas por Extremadura propone además, en el apartado de Cultura, reforzar con 400.000 euros a la Memoria Histórica, y con 200.000 al proceso de exhumaciones, ya que a juicio de Irene de Miguel, "este país tiene una deuda pendiente con la memoria democrática, que tiene que ser saldada cuanto antes".



Entre sus propuestas se encuentran la de poner en marcha bonos culturales en las librerías de barrios, y en el capítulo de vivienda, Unidas por Extremadura propone construir vivienda pública así como rehabilitar viviendas, que puedan servir como alquiler social.



Irene de Miguel ha reafirmado la apuesta de su formación por el ferrocarril, por lo que reclama el impulso del estudio para reabrir la Vía de la Plata, y por otra parte, reclama también la formación de profesionales que actúan en la lucha contra la violencia machista.



Finalmente, en la sección de transición ecológica, De Miguel ha criticado que aunque es la "niña bonita" de estos presupuestos, plantea "un modelo energético en manos del oligopolio que se beneficia sin pudor", por lo que Unidas por Extremadura ve "imprescindible no solo apostar por el autoconsumo, que es muy importante", pero también la puesta en marcha de comunidades energéticas locales por parte de los ayuntamientos, que "son la mejor manera para luchar contra la pobreza energética".



Tras la presentación de estas enmiendas parciales, Irene de Miguel ha señalado que en Unidas por Extremadura están "totalmente abiertos a negociar las 279 enmiendas con el PSOE", del que ha confiado en que "tenga la suficiente empatía y entienda que el momento histórico, aún teniendo una mayoría absoluta, requiere de la generosidad y de escucha activa a la oposición", ha concluido.