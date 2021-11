Vara reafirma que el PGEx de 2022 "va a ser una enorme ayuda" en un "momento único"

Rd./Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha explicado que en el contexto actual se siguen manteniendo las previsiones contenidas en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para el año 2022.

En este sentido, el máximo mandatario extremeño ha avanzado que desde el Gobierno regional se “va a aprovechar el momento único de oportunidades que tiene la región y donde el presupuesto para 2022 va a ser de gran ayuda”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha explicado que “estamos en un tiempo de incertidumbre”, ya que nadie podía prever hace 6 meses que en estos momentos íbamos a tener los problemas que hay en el ámbito de las materias primas, según informa la Junta.

Tampoco se sabía que en el primer semestre del año y también en el tercer trimestre “el rebote fuera tan importante hasta el punto de en relación con el año anterior hemos recuperado una parte tan importante de lo que se había perdido”, ha apostillado.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo regional este miércoles, en el Pleno de la Asamblea, ante una pregunta del PP sobre si el presidente de la Junta sigue confiando en las previsiones contenidas en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para el año 2022.

PARA EL PP "TODO ES UNA GRAN MENTIRA"

En la formulación de su pregunta, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha señalado que la Comisión Europea ha rebajado las previsiones de crecimiento de España "con un correctivo a Sánchez de un 1,5 puntos y colocándonos en la posición 17 de toda la UE en crecimiento".



Además, y según las últimas previsiones de los organismos económicos, "Extremadura está en crecimiento a la cola de España, y España está en crecimiento a la cola de Europa", ha aseverado Teniente, por lo que ha preguntado a Vara si "sigue manteniendo que Extremadura va a crecer un 60 por ciento más que la Unión Europea, y casi el doble que Alemania, Estados Unidos o China", según recoge en su proyecto de presupuestos para 2022.



En ese sentido, Cristina Teniente ha considerado que "todo es una gran mentira", y "no se puede construir nada nuevo ni nada bueno sobre la mentira", ya que según ha señalado la portavoz parlamentaria del PP, Vara "hace lo mismo en todos los presupuestos: infla las previsiones, y eso luego tiene consecuencias, y no son buenas".



Una situación que supone "ir camino del precipicio", ha alertado Cristina Teniente, ya que supone "más deuda" que desde 2015 ha aumentado en 2.000 millones de euros más, ante lo que "no salimos más fuertes ni hay brotes verdes", ha lamentado la portavoz del Grupo Popular.



A esto la sumado "la inflación en máximos históricos", así como el incremento del precio de la luz y los carburantes, y "el nuevo hachazo fiscal", ha relatado Teniente, quien ha lamentado que "vamos a ser más pobres todavía, a pesar de los más pobres, con más inflación y con más impuestos".