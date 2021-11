Vara: Vacunación mundial no es cuestión de "cooperación al desarrollo sino una obligación"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha sostenido que la vacunación contra la covid en el mundo "no puede ser un tema de cooperación al desarrollo", sino una "obligación como ciudadanos del mundo" que somos.



Y es que el jefe del Ejecutivo regional considera que no es una cuestión de cooperación "dando lo que nos sobra, ni tampoco ser un planteamiento estratégico de salud pública del mundo rico".



En concreto, según ha sostenido, estos "planteamientos y estrategias" son "profundamente injustas en términos caritativos o de salubridad", por lo que ha instado a "hacerlo no como un compromiso, sino como una obligación como ciudadanos del mundo que somos".



"Esto es algo que nos debería interpelar permanentemente", ha dicho Fernández Vara, quien ha mostrado su esperanza en que las instituciones internacionales y organismos multilaterales "tomen una decisión" para facilitar la vacuna y también personal profesional para administrarla, según informa la Junta en una nota de prensa.



A su vez, Vara ha continuado que "todo esto debería representar un movimiento internacional para poder hacerla llegar a todos los rincones del mundo", ha aseverado.



Igualmente, el presidente autonómico ha señalado que "demasiados asuntos" sobre los que reflexionar que deberían "ocuparnos y preocuparnos" a través de un "periodismo más especializado, con todo lo que representa la igualdad en el mundo y en el conjunto de países donde deberíamos poner el énfasis de la importancia de estos congresos".



Por ello, el máximo mandatario extremeño ha reivindicado la necesidad de alcanzar la igualdad de oportunidades en el conjunto de países del mundo como "un hecho absolutamente necesario e imprescindible".



PERIODISMO DE MIGRACIONES



Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo regional durante su participación en la clausura del IV edición del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones y Desarrollo de Mérida, organizado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) y la Fundación porCausa, acto al que también ha asistido la consejera de Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña.



De la misma forma, Fernández Vara ha valorado este congreso como "un espacio para reflexionar sobre las cosas que pasan en el mundo y por las que deberíamos sentirnos siempre afectados e interpelados".



En este sentido, ha recordado que cuando se inició este "nuevo proyecto para Extremadura" en el año 2015 se procuró "poner el acento, no tanto en las cosas materiales que seamos capaces de hacer por el mundo, sino en la capacidad que tengamos para hacer cambiar un poco las mentes".



Para lograrlo, según ha asegurado, "hay que abrir espacios de reflexión" y ese, ha indicado, ha sido el objetivo de este congreso que pasa por "darnos la oportunidad de poder hablar sobre las cosas que de verdad importan".



"Ahora, más que nunca, son necesarios esos espacios de reflexión para no olvidar lo que realmente está ocurriendo en el mundo", ha subrayado.



A este respecto, Fernández Vara se ha referido al "diálogo" y al "multilateralismo" como la "única posibilidad de relacionarse en este mundo en el que vivimos", y ha advertido que "en estos tiempos de tantísima información" el periodismo adquiere "mucho más sentido" porque "en momentos de inundación de información lo primero que se pierde es la verdad".



Respecto a esto último, el presidente autonómico ha expuesto la necesidad de "luchar por la verdad" en este momento de cambio con el proceso de aceleración de tendencias que ha provocado la pandemia del Covid 19.