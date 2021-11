Los alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito satisfechos "paso mas" para la unión

Ep/Rd

Los alcaldes de los municipios pacenses de Villanueva de la Serena y Don Benito, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, respectivamente, han celebrado que ya haya fecha para que los vecinos decidan si quieren unirse en una sola ciudad, la consulta popular tendrá lugar el 20 de febrero de 2022.



Así, Gallardo ha manifestado estar "enormemente contento" y "muy satisfecho" de que el Consejo de Ministros haya aprobado esta consulta y, Quintana ha subrayado que es "un paso más" que se "suma" a otros que han venido dando y "todos de manera irreversible" porque creen "que la fusión será un hecho" y que tendrá "un respaldo popular muy grande".



En declaraciones a Europa Press Televisión, Quintana ha destacado que la celebración de esta consulta popular es "el punto más importante" de este proceso de fusión porque los políticos y los plenos municipales han mostrado "por unanimidad" su apoyo a este proyecto y "ahora son los ciudadanos quienes van a decidir", recordando que se tiene que decidir de "manera cualificada, con el 66 por ciento de apoyo".



Junto con ello, Gallardo ha destacado que la aprobación de esta consulta ha sido "un trámite muy ágil", algo que también ha sido favorecido por el hecho de que la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y Delegación del Gobierno han emitido sus informes "preceptivos" con "muchísima agilidad".

Asi, añade que "el Consejo de Ministros hoy ha aprobado que los ciudadanos y ciudadanas de Don Benito y de Villanueva de la Serena elijan su propio destino; por eso, estoy enormemente feliz".

Para el primer edil, "se inicia una nueva etapa" en la que el "esfuerzo" irá dirigido a "informar a todos y cada uno de los vecinos" lo que representa esta unión que es "un mejor destino" y "un mejor futuro para nuestros hijos".



CAMPAÑA "AMPLIA" DE COMUNICACIÓN



De este modo, Gallardo ha indicado que tras la aprobación de la consulta popular, ahora van a dedicarse a hacer una campaña "amplia" de comunicación porque "es verdad que todo el mundo conoce y sabe lo que representaría" la fusión entre ambos municipios pero es algo que "se ha hablado durante muchos años y nunca se ha hecho" y ahora trasladan "esa responsabilidad al conjunto de la ciudadanía".



El alcalde de Villanueva de la Serena ha pedido a sus ciudadanos que "voten pensando no tanto en ellos sino en sus hijos" porque tienen "como generación la obligación de ofrecerles un mejor futuro a quienes no van a tener la oportunidad de votar" al ser menores de edad.



Gallardo ha explicado que lo que ofrecen con esta consulta es "la posibilidad de que dos ciudades que han trabajado de forma paralela y han crecido de forma paralela siendo, en la mayoría de los casos, un freno una para la otra, se unan para convertir esta nueva ciudad en un verdadero acelerador de progreso, de desarrollo y de bienestar".



Sobre los beneficios de la fusión, ha subrayado que "son todos" porque "va a significar crecimiento económico" y también "bienestar", porque va a "haber mayor empleo".

Además, ha afirmado que, "aquellos sueños que tengamos los vamos a conquistar porque estoy convencido de que nos convertimos no solamente en la tercera ciudad de Extremadura sino en un polo de atracción económica para el conjunto de lo que representa la economía en España".

Según Gallardo, la nueva ciudad sería "la tercera a nivel poblacional" de Extremadura, "en términos de PIB la segunda" y "en términos de desarrollo agroindustrial la primera" por lo que, ha considerado, están en "una situación de partida fantástica".



También, ha explicado que esta posible unión es "un ejemplo para el conjunto de España" pues, "solo se habla de cómo me separo, cómo me divido, de cómo hago referéndum para dividir y esto es justamente lo inverso".

En este sentido, ha señalado que "nosotros hemos visto lo que ha ocurrido con el Brexit o lo que ha pasado con el procés, y al final ha supuesto decadencia, desinversión y mucha frustración para la gente; nosotros hacemos el proceso inverso que es unir para generar expectativa, para crear ilusión y para ser más fuertes también económica y demográficamente".



Gallardo está convencido de que este referéndum lo van a "sacar para adelante" y "con mejores resultados de los que dicen las encuestas", añadiendo que el proceso de unión finalizaría en 2027.



"BUSCAR UN FUTURO MEJOR" A LOS CIUDADANOS



El alcalde de Don Benito ha subrayado que han decidido poner en marcha este proceso de unión para "buscar un futuro mejor", para los ciudadanos de ambos municipios porque "juntos" son "mucho más fuertes" y quieren "subir más" y ser "más grandes".

Para Quintana, esto se consigue si están "unidos" porque la situación actual en la que son dos municipios que no son "ni grandes ni pequeños" es algo que no deja de ser "un freno" por lo que quieren "quitar todos esos inconvenientes" y hacer "un solo municipio mucho más grande, mucho más potente y mucho más importante".



Quintana ha remarcado que unirse tiene "todos" los beneficios y, además, no tienen que "perder en ningún caso" los usos, tradiciones y costumbres de ambas localidades sino que pretenden "conservar" las mismas pero, "mejorar en todos aquellos aspectos que ahora nos impiden ser más grandes".



El primer edil dombenitense ha matizado que están pensando en los vecinos al proponer la fusión y lo hacen, ha asegurado, "de manera generosa" pues, ambos alcaldes se han comprometido a no gobernar esa futura nueva ciudad sino que "será un nuevo ayuntamiento con 25 concejales y con un nuevo alcalde".



Quintana cree que los vecinos les transmiten "un mensaje de esperanza" y "de ilusión" y desean que "esta sea la definitiva" ya que esta unión "se ha intentado muchas veces" pero "por unas razones o por otras no llegaron a buen puerto".

Y, ha concluido que "ahora sí van a llegar, ahora sí se dan todas las circunstancias para hacerlo una realidad y para que dentro de un tiempo solo haya un municipio".