Arrimadas: Cs será "decisivo" en la formación del próximo gobierno extremeño

Ep.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostrado este viernes "convencida" de que el próximo gobierno de Extremadura "se va a decantar" con el partido 'naranja', y de que este será "decisivo" para el próximo ejecutivo autonómico extremeño.



Inés Arrimadas se ha pronunciado de esta forma este viernes en Badajoz, donde ha ofrecido la conferencia 'Una alternativa liberal para España', en el marco de Los Desayunos de El Periódico Extremadura, a preguntas sobre de que Cs Extremadura haya presentado recientemente junto al PP una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGEx).



También ha sido interpelada por si cree que ese acercamiento entre ambas formaciones tiene continuidad y si cabe una posible alianza con los 'populares' como alternativa a la mayoría absoluta del presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, en relación a lo cual Arrimadas ha planteado que Cs lo que ha hecho "siempre" ha sido "pensar con racionalidad" y es un partido que no presenta enmiendas a la totalidad "siempre por defecto".



Así, ha ejemplificado que en el Congreso de los Diputados de cinco presupuestos que se han tramitado mientras Cs contaba con representación en la Cámara baja han presentado enmiendas a la totalidad a dos, o que el año pasado sus compañeros no la presentaron "porque se sentaron a negociar en plena pandemia y consiguieron cosas buenas".



"Ahora, lo que nosotros no regalamos son aprobados", ha continuado, de manera tal que si los presupuestos "no son buenos" y "no se negocian partidas buenas" no pueden aprobar los presupuestos de gobiernos que no son los suyos, aunque "desde luego la intención de sentarnos y mejorar y conseguir cosas buenas la vamos a tener siempre".



CIUDADANOS Y LA OPOSICIÓN "ÚTIL"



Y es que, según ha reafirmado, Cs "es ese sello de calidad" y su voto favorable "siempre es a cambio de partidas que hayamos conseguido buenas", de manera que "no serán unos presupuestos perfectos" o los que ellos harían, pero sí le parece "importante ser útil", porque "mientras uno está en la oposición también está cobrando un sueldo" y tiene la "sensación" de ver en el partidismo un "ahora te toca a ti", mientras que en la oposición se está cobrando hasta que le toque gobernar.



"No veo la oposición de esa manera, para mí la oposición no es una sala de espera en la que uno no hace nada hasta que te toca gobernar, no, tú mientras estás en la oposición tienes que intentar ser útil", ha hecho hincapié, para reiterar que "regalar los aprobados, tampoco, ni en la escuela ni en los parlamentos".