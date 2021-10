Unidas por Extremadura: Enmienda de PP y Cs por estar hecha desde "prejuicios ideológicos"

Ep

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha tachado la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) de "electoral" y ha considerado que está hecha desde "prejuicios ideológicos".



Por ello, ha adelantado que su grupo vota en contra de la misma y ha dicho que, a partir de ahora, iniciará un trabajo de estudio detallado de las cuentas para 2022 de cara a presentar enmiendas parciales que mejoren el contenido.



En este sentido, Macías ha reclamado dialogo, ya que entiende que no se debería dejar pasar el "tren del desarrollo de Extremadura", toda vez que este año la región se juega ser "locomotora o vagón de cola".



Además, "el momento es ahora y no pueden hacerlo ustedes solos", ha replicado Joaquín Macías al Grupo Parlamentario Socialista, que cuenta con la mayoría absoluta en la cámara legislativa extremeña.



Para Macías, los grupos del PP y Cs, con esta enmienda a la totalidad, actúan "de forma irresponsable", porque no tener unos presupuestos expansivos en estos momentos sería "ignorar las necesidades de la región".



De esta forma, ha considerado que los 'populares' continúan "en su línea" de estar abonados "en cuanto peor, mejor" aunque la "sorpresa" de este año viene por parte de Cs, que ha pasado de aprobar los presupuestos del pasado año a presentar una enmienda a la totalidad junto al PP a pesar de crecer en más de 500 millones de euros.



Por ello, y en su opinión, parece que PP y Cs están preparando con este enmienda a la totalidad la marca "Extremadura Suma, o algo similar", ya que la misma es "electoral".



En esta línea, el diputado de Extremadura Unida ha abogado por exigir al Ejecutivo de Fernández Vara con lo que se apruebe en la cámara, ya que "nada sirve" este trámite parlamentario si luego "se autoenmiendan" y cambian el contenido de las cuentas con modificaciones de crédito.



También, ha explicado que "tenemos la impresión en nuestro grupo de que el juego político al que nos tienen acostumbrados les impide ver la gravedad de la situación y la necesidad de aunar voluntades y llegar a acuerdos".



Así, ha dicho que el primero que ha fallado ha sido el PSOE, que "no ha tenido la sensibilidad" de reunirse con los grupos antes de elaborar los presupuestos y presentarlos a la prensa incluso antes de registrarlos.



Por ello, ha apuntado que los socialistas han perdido una "gran oportunidad" para salir de la crisis "unidos" y, en lugar de esa visión de región, con un "mínimo de proyectos consensuados" por los grupos, su grupo se encuentra con unos "aferrados a la mayoría absoluta para no dialogar" y con otros "aferrados a un catecismo económico que es falso e inútil" ante la realidad actual.



Macías ha planteado que el año 2022 representa la oportunidad de acelerar la recuperación económica, reforzar los servicios públicos y comenzar a desarrollar un nuevo modelo económico para la región.



"¿Lo puede hacer el PSOE solo?. Sí, tiene mayoría absoluta. ¿Es deseable?. No, el momento exige acuerdos, un nuevo proyecto para Extremadura que la saque de la cola de las estadísticas", añadiendo que se debería llegar a acuerdos en servicios públicos, infraestructuras y energía.