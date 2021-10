Vara resalta los avances en materia ferroviaria para la industrialización de Extremadura

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este jueves en la Asamblea de Extremadura que el futuro de la región, “básico para la industrialización de la región”, pasa por “tener salida a todos los puertos de nuestro país”.

En concreto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura sobre las inversiones en el ferrocarril de la región, en la que ha puntualizado que “no se trata de llegar una hora y media antes a los sitios, sino de que nuestros productos y mercancías tengan capacidad para llegar a todos los puertos de la península ibérica”.

Así pues, el máximo mandatario extremeño ha asegurado que el futuro de los extremeños “está muy vinculado a sacar de aquí nuestras mercancías y, para eso, hacen falta las dos líneas, la que una Madrid con Lisboa y la línea que una la región con Puertollano y, desde ahí, con los puertos del Levante”.

De este modo, Fernández Vara ha hablado de la necesidad de que el Gobierno de España siga invirtiendo en materia ferroviaria en Extremadura hasta que “tengamos capacidad de articular la región adecuadamente”, según informa la Junta en una nota de prensa.

Igualmente, el presidente autonómico ha invitado a la formación política a regresar al Pacto por el Ferrocarril porque, ha añadido, “es ahí donde vamos a tener la oportunidad, junto con el Gobierno de España y con el Ministerio de Transportes, de orientar y encauzar todo esto”.

De la misma forma, Fernández Vara también ha mencionado el “absoluto compromiso” del Ejecutivo central “no sólo con la plataforma de alta velocidad, sino también con el tren convencional” en Extremadura.

Y es que, según ha sostenido, “se han renovado 100 kilómetros de vía de tren convencional en los últimos años” y ha avanzado que “se sigue trabajando en la línea Mérida – Puertollano”, que para el Ejecutivo regional es “absolutamente prioritaria”.

Ante estas palabras, la portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, le ha preguntado al presidente de la Junta qué tipo de AVE va a llegar a la región, después de que la ministra de Transportes asegurara esta misma semana que el AVE llegaría el próximo verano.

"¿Será un AVE Badajoz-Plasencia?", le ha preguntado al jefe del Ejecutivo regional, añadiendo que en el seno de su formación "nos parece un despropósito mayúsculo que no haya ni un euro destinado en estos presupuestos al tramo que corresponde a Castilla La Mancha, que es el que une Navalmoral con Madrid, porque sin este tramo seguimos aislados", le ha indicado a Vara.

A su vez, De Miguel ha afirmado además que "es preocupante" el desmantelamiento que se está produciendo en las líneas de ferrocarril convencional y le ha detallado al presidente el déficit de inversiones previstas para, por ejemplo, la línea Puertollano-Mérida, "que hemos pasado de un presupuesto de 320 millones a una cifra irrisoria de 3,8"; la línea Zafra-Huelva, "para la que no hay nada presupuestado"; o para la reapertura de la Vía de la Plata, "que ni está contemplada".

Igualmente, la también presidenta del Grupo Parlamentario le ha explicado que desde Unidas Podemos se ha intentado que en estos presupuestos se contemplara una mayor inversión para el tren en Extremadura, "pero la pelota está en su tejado", le ha dicho en referencia a que el Ministerio de Transportes está ocupado por el Partido Socialista.

Por ello, le ha pedido que alce la voz para "darle un impulso al tren convencional, que será el medio de transporte del futuro, porque no podemos contentarnos solo con un AVE de Badajoz a Plasencia".

"Señor Vara, el tren se defiende gobierno quien gobierne. Esto no es solo un bonito lema, es una cuestión de justicia para con Extremadura, y hay que tomárselo muy en serio", ha sentenciado.

1.200 MILLONES SOBRE LA MESA

En esta misma línea, y en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre "los motivos por los que ha renunciado a la reivindicación del proyecto de Alta Velocidad Madrid-Badajoz", Fernández Vara ha asegurado que “en los últimos cuatro años se han puesto encima de la mesa 1.200 millones de euros para lograr construir en Extremadura una plataforma de alta velocidad con doble vía y electrificada”.

Así, ha continuado que este impulso en materia ferroviaria ha sido posible gracias al Pacto por el Ferrocarril en la región.

En la formulación de su pregunta, José Antonio Monago ha señalado que "la relación del extremeño con el tren es una maratón", tras lo que ha lamentado que a pesar de lo que dice el presidente extremeño, "no son gigantes, son molinos, no vamos a tener alta velocidad en Extremadura".

"A este paso vamos a ser los últimos en tener alta velocidad en nuestro país", ha lamentado Monago, quien ha señalado que cuando Vara dice que el AVE llegará a Extremadura en 2022, "por mucho que quiera hacernos ver que son gigantes, son molinos", ha dicho.

Monago ha instado a "decirle la verdad a los extremeños" ya que "la realidad es la que es", y ha recordado que "desde el año 1987 los socialistas están prometiendo el tren, y en el 2010 iba a estar, según Zapatero", de ahí "la maratón de los extremeños, por lo menos en paciencia en relación al tren", ha reafirmado.

"Si ustedes no son capaces de tener los trenes convencionales, cómo van a tener los extremeños el año que viene una alta velocidad funcionando", ha aseverado el dirigente del PP extremeño, quien ha recordado que "aquí lo que se prometió es la alta velocidad con Madrid", tras lo que ha recordado que el AVE extremeño por Castilla La Mancha en su conexión con Madrid tiene previsto "cero euros" en los PGE para 2022.

Monago ha concluido asegurando que "estos son los molinos, y no los gigantes que nos quiere hacer ver", y ha pedido a Fernández Vara que "no corrija el discurso, porque a otros podrá engañar, a nosotros, no".