Ibarra aboga por un pacto PSOE-PP y dice que Yolanda Díaz es "peligrosa"

Ep.

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha abogado este miércoles por un pacto entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, y ha asegurado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es "peligrosa" porque "los comunistas saben mandar".

"Iglesias era el producto de una teoría política que había aprendido en la facultad y en los libros. (Yolanda) es el producto del Partido Comunista y los comunistas saben mandar. Díaz es peligrosa", ha señalado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha emplazado a la ministra de Trabajo y al PSOE a que expliquen la reforma laboral que quieren hacer porque no importa "quienes estén sentados" en la mesa de diálogo.

Ibarra ha criticado el Gobierno de coalición que forman PSOE y Unidas Podemos porque, a su juicio, siempre que los socialistas han gobernado con comunistas "ha ido mal", como en la República o en la Guerra Civil.

"En Extremadura, los comunistas pactaron con Monago (PP) frente a Vara que ganó las elecciones. Tengo la sospecha de que muy bien no nos va a ir porque siempre hemos sido los traidores para ellos", ha recordado.

A este respecto, sobre las discrepancias en el seno del Ejecutivo por la reforma laboral, el exdirigente socialista ha reconocido seguirlo "con cierta preocupación y desesperanza" porque el país "no está para que estemos a la greña unos a los otros".

En este contexto, ha explicado que los actuales dirigente políticos, como Sánchez y Casado, "no vivieron una guerra ni tampoco una dictadura", por lo que les ha afeado un cierto "comportamiento infantil" pues no han tenido ese "miedo de caerse al precipicio".

Así, ha recomendado que "no hay que pactar con iguales", en referencia a la coalición entre PSOE y UP, porque "tienen la misma competencia" y se dirigen al mismo electorado de izquierdas.

"Hay que pactar con gente diferente. Si hubiera pactado con el PP no se hubiera peleado por el electorado", ha dicho.

El expresidente extremeño ha asegurado que el PSOE tuvo "una oportunidad" desde la época de Mariano Rajoy de "tirar del PP para el centro" y "hacerlo heredero" de Adolfo Suárez "y no de Manuel Fraga".

Al hilo, ha afeado a los 'populares' que pacten con Vox en lugar de tomar "una deriva de centro derecha y no competir con la extrema derecha, que es un partido peligroso".

Preguntado por un hipotético regreso del rey emérito a España, Ibarra ha asegurado que es "feo" defraudar, aunque ha indicado que eso no quita que guarde "un recuerdo inmejorable" de Juan Carlos I, "una persona que renunció a todos los poderes del Estado" que le dejó Franco y "salvó el golpe de Estado".

Además, ha hecho autocrítica porque no se le puso al monarca ninguna "línea roja" durante su mandato. "Si vuelve complicaría la vida al Rey actual", ha dicho.

Sobre la actual situación de la formación liderada por Pedro Sánchez tras el Congreso de Valencia, Ibarra ha señalado que el PSOE tiene "la misma marca pero es un partido diferente" al que conoció y ha asegurado que ahora es "menos democrático" que antes porque "no hay debates", al tiempo que ha criticado el sistema de primarias.

Respecto a los indultos que concedió el Gobierno a los líderes catalanes encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, ha respondido que no "han sido un bálsamo para nada" y "ha sido negativo", porque "han salido a la calle sin pedir perdón, que es lo mínimo". "ERC no va a cejar en su intento. Puigdemont es un pobre diablo. Me preocupa Esquerra", ha apostillado.