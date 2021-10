PP y Cs critica "rodillo" en tiempos de debate enmienda totalidad y PSOE rechaza "innovar"

Ep

El Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura han criticado la aplicación del "rodillo" de la mayoría absoluta del PSOE en la determinación de los tiempos de intervención de dichas formaciones para justificar la enmienda a la totalidad que han formulado de forma conjunta a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2022.

Mientras, el Grupo Socialista ha argumentado que PP y Ciudadanos ni siquiera se han puesto en contacto "con ninguno de los grupos" para abordar una posible negociación de los tiempos de forma previa a la reunión en la Cámara regional de este miércoles.

Tras la Junta de Portavoces de este miércoles, la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha argumentado que cuando se formulan iniciativas "compartidas" como es este caso "todos" los grupos de la Cámara regional vienen "utilizando los mismos usos y costumbres" de "reparto de los tiempos" y, "ante cualquier excepcionalidad todos los grupos parlamentarios" negocian, algo que según ha dicho no se ha producido en esta ocasión por parte de PP ni Cs.

Según la portavoz socialista, "ni siquiera lo han intentado. Parece que hoy querían innovar, no sabemos por qué motivo", en relación al PP y Cs, recordando que estos dos grupos también podrían haber formulada dos enmiendas a la totalidad, una cada uno, para contar cada uno con tiempos completos de intervención.

Al mismo tiempo, ha rechazado que el PP aluda a "cuestiones de ahorro energético y de tiempo" en la Cámara regional para justificar la no presentación de dos enmiendas sino de una única de forma conjunta, ya que entonces es "poco comprensible" que luego al mismo tiempo se pida más tiempo de intervención.

CRÍTICAS DEL PP

El portavoz de Hacienda del Grupo Popular en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha lamentado la aplicación del "rodillo de la mayoría absoluta" del PSOE en el reparto de tiempos de intervención en el debate, pese a que "Vara dijo que iba a gobernar como si no tuviera mayoría absoluta".

Además, ha considerado que existían "razones de peso" para que, al menos, se le hubiese permitido a PP y a Ciudadanos contar con 5 minutos más de tiempo cada uno para justificar la formulación de su enmienda conjunta.

Junto con ello, ha argumentado que, si bien el Reglamento de la Asamblea recoge expresamente el debate de Presupuestos, en el mismo "no está regulado" el desarrollo de tiempos de una enmienda de totalidad presentada de forma conjunta, como ha ocurrido ahora como algo "histórico" y por primera vez en la comunidad.

Hernández Carrón considera que el PSOE podría haber accedido a "conceder la gracia a los grupos enmendantes de haberle dado 5 minutos más a cada grupo".

En este sentido, ha criticado que "al final del debate la izquierda va a tener 45 para contestar con Unidas Podemos, PSOE y Gobierno", lo que evidencia que el objetivo es aplicar el "rodillo" a la enmienda de totalidad conjunta de PP y Ciudadanos, para cuya defensa ha avanzado que se dividirán los tiempos de intervención "a la mitad".

Con ello, entiende el 'popular' que en esta ocasión se ha producido una "aplicación del reglamento en función de su interés" y del "rodillo" de la mayoría absoluta, lo que evidencia a su juicio que en el PSOE existe "una pataleta porque hay una parte de la cámara, de la oposición, que no comparte su visión de cómo quieren salir de esta crisis ni de cómo quieren gastar los fondos europeos y no aceptan otras alternativas ni que haya debate sobre esta cuestión".

En este punto, Hernández Carrón ha afirmado que los PGEx 2022 presentados por la Junta "están inflados de deuda, de déficit y de fondos aún no consolidados y provenientes de la Unión Europea o del Estado y a su vez de la UE, y que están en el aire porque la UE está pidiendo reformas y si no no va a haber dinero".

Cs

A su vez, el portavoz de Hacienda de Ciudadanos en la Asamblea, José María Casares Sánchez, ha afirmado que en el reparto de tiempos para la justificación de la enmienda a la totalidad de su grupo y el PP se ha producido "un aplastamiento por parte de la mayoría totalmente injusto", lo que evidencia a su juicio que "no se quiere dar la palabra a los parlamentarios".

Así, ha considerado que la Mesa de la Asamblea "no ha sido flexible" con los tiempos, lo que conllevará a que PP y Ciudadanos no van a poder, según indica, contestar siquiera a Unidas por Extremadura ni al PSOE, debido a que ante una enmienda "histórica" se aplica "la mayoría absoluta" y se pretende "arrollar y silenciar" a los enmendantes aplicándoles "el tiempo mínimo para la defensa" de su enmienda y repartido.

Así, añade que "tú presentes una enmienda y no puedas dar dúplica al resto de grupos es un poco absurdo, y demuestra que este gobierno los trámites parlamentarios se los toma un poco a broma", afirmando que, en todo caso, Cs tratará de presentar su "proyecto alternativo" a los PGEx.

Asimismo, y sobre los motivos que han llevado la Cs a presentar una enmienda de totalidad a los PGEx 2022 cuando en los de 2021 votó a favor de los mismos, Casares ha incidido en que los momentos económicos y sociales "son distintos", porque mientras que su partido entendía que para los PGEx 2021 se salía de una pandemia y la "responsabilidad" de Cs era "apoyar al gobierno a la salida de esta pandemia" y entonces pactó los PGEx con unas enmiendas, lo que se ha evidenciado es que "el grado de cumplimiento de esas enmiendas es casi nulo".

Además, critica que, con el PGEx 2022, "lo que se presenta es más deuda" pero "no se está creando riqueza", lo que ha llevado a Ciudadanos a presentar una enmienda de totalidad para evitar la "senda continuista" y al mismo tiempo "aprovechar los fondos" que llegarán de Europa para la recuperación.

UNIDAS POR EXTREMADURA

Y, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que la enmienda a la totalidad planteada por el "bloque de la derecha" obedece "más a intereses electorales que realmente a un interés por afrontar esta crisis empujando cada uno e intentando que sea una crisis de donde salgamos todos mucho más unidos".

De Miguel ha lamentado que "sabemos la derecha la posición que ha tenido a nivel estatal en esta crisis, lo poco leales que han sido", reconociendo que tampoco comprende la posición de Ciudadanos, al ser "bastante incoherente, incongruente" que el año pasado votara el partido 'naranja' a favor de unos PGEx que "partían con los mismos mimbres que estos presupuestos, que están inspirados en la misma ideología de salir de esta crisis de otra manera".

Para la portavoz, "resulta que este año esto es inasumible para ellos y presentan una enmienda de totalidad conjuntamente con el PP... pues obviamente creemos que detrás hay más interés electoral, igual lo que quieren es crear ya la marca Extremadura Suma que realmente apostar por unos presupuestos que vayan a mejorar la vida de la gente".

Además, ha mostrado su rechazo a la enmienda de PP y Ciudadanos por entender que la misma está basada en dos preceptos "falsos", porque "no es real, no es verdad" que se aumentan los impuestos en Extremadura y que aumenta la deuda.

De este modo, y tras recalcar que "obviamente" los PGEx 2022 "no son" los presupuestos que hubiese elaborado Unidas por Extremadura, Irene de Miguel ha avanzado que su grupo va a trabajar en la presentación de enmiendas parciales para intentar "mejorar" las cuentas "dentro" de sus posibilidades.