Vergeles asegura que "ahora mismo" no hay indicadores para pensar en una sexta ola

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha asegurado que "ahora mismo" con los indicadores actuales no hay motivos para pensar en una sexta ola de contagios por coronavirus en Extremadura, aunque ha pedido "cautela" en la interpretación de los datos porque la falta de restricciones y la total movilidad pueden hacer subir los contagios en cualquier momento.



No obstante, "si se van produciendo variaciones, se comunicarán", ha indicado Vergeles, que ha insistido en que las cifras de incidencia actuales están en unos niveles "controlados" aunque ha recordado que, en cuanto se produce un brote en una población pequeña, enseguida sube la incidencia a los siete días.



"Hay que ser muy cauteloso en la interpretación que se está viviendo de los datos", ha dicho, aunque ha reconocido que ahora mismo se está viviendo un periodo de incubación en una situación de máxima movilidad al haberse eliminado las restricciones y con muchos desplazamientos en el último puente de octubre.



"Tenemos que estar pendientes pero yo creo que seremos capaces de controlarlo", ha subrayado al tiempo que ha pedido "responsabilidad a todos". Así, ha avanzado que los datos de hoy, aunque no están cerrados, arrojarán una incidencia menor a la de ayer, tanto a los 14 como a los 7 días, al igual que la cifra de personas ingresadas en los hospitales de la región que bajarán de forma global, aunque hay alguna persona más en la UCI.



Por eso, el máximo responsable regional de Sanidad cree que "no estamos teniendo unos indicadores de gravedad muy elevados", y ha recordado que la campaña de vacunación continúa, de manera que ya hay casi 31.000 terceras dosis puestas, por lo que espera que no haya que temer ninguna situación "complicada" que lleve a un retroceso en las medidas de flexibilización que se han adoptado.



El consejero sí ha mostrado su preocupación por la subida de la incidencia de la pandemia en otras regiones españolas y en otros países de África y América, por lo que ha incidido en que "esta crisis global" tiene que tener "una solución global", y ha valorado la cooperación internacional y la gobernanza de todo el Sistema Nacional de Salud.



En cualquier caso, el SES estará "vigilante", ha concluido en declaraciones a los medios este jueves antes de participar en la inauguración del 18 Congreso de la Asociación Española de Microcirugía, que se celebra en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, del 21 al 23 de octubre, con la presencia de más de 60 cirujanos.