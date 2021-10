Cs Extremadura considera que las cuentas para 2022 son una "hipoteca"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha criticado este martes los Presupuestos de Extremadura para 2022 pues, son una "hipoteca" para los niños y niñas extremeños para justificar la "poca inversión" de Pedro Sánchez en Extremadura.

Así, Salazar ha indicado que estas cuentas regionales "no responden a las necesidades reales de los extremeños" y vienen a "pagar" el sillón del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la Ejecutiva del PSOE en Ferraz.

El portavoz de la formación liberal ha incidido en que estos presupuestos "son un copia y pega" de los anteriores, "lo único que cambia es el aumento de las partidas todas en un porcentaje similar" y "están financiados con deuda que ha crecido en esta legislatura un 20%".

Concretamente, "se trata de unos presupuestos totalmente irresponsables fiscalmente. Cualquier niño extremeño tiene ya una deuda de 5.000 euros, cuando hace un año era de 4.000. La deuda se ha disparado porque quieren paliar el dinero que no viene por parte de los presupuestos estatales".

En este sentido, Salazar ha incidido en que la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha señalado en la presentación de las cuentas regionales este martes, que "somos la comunidad que más gasto social tiene" a lo que Salazar ha preguntado "¿dónde va ese dinero cuando los ciudadanos no cuentan con los servicios suficientes?".

Junto con ello, ha explicado que "los ciudadanos extremeños están muy alejados del bienestar social del que tanto habla el PSOE por su mala gestión. De hecho, los presupuestos socialistas lo que hacen es que año tras año el índice de pobreza aumente, los jóvenes se vayan y nuestras zonas rurales estén más despobladas".

Además, el portavoz de la formación naranja ha indicado que, aunque el presupuesto en áreas como Educación aumenta en 40 millones de euros, no se incluyen cuestiones tan importantes como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o ayudas a las familias para que en el inicio del curso escolar no tengan que desembolsar una media de 200 euros, cuestionando que "¿por qué si se invierte más en Educación eso no repercute en positivo en las familias extremeñas?".

Por todo ello, Salazar ha insistido en que "hay reformas que necesita Extremadura que siguen sin hacerse, como la del SEXPE o la de la Administración Pública para que realmente estén al servicio de los ciudadanos".

Así, recalca que "son unos presupuestos decepcionantes y no están a la altura. Son una hipoteca para los extremeños y para pagar el sillón de Vara en la Ejecutiva de Sánchez".

También, ha lamentado que con estas cuentas "seguiremos sin inversiones para el tren, para autovías... a lo que se suma una subida de la luz, del gasoil..." algo que ha considerado "un ataque a la clase media español y por ende a la clase media extremeña".

Asimismo, Salazar ha mostrado su "solidaridad" con Blanco-Morales porque entiende que "es complicado prestarse a esta pantomima" y ha asegurado que "ha tenido que ser duro hacer una presentación de unas cuentas en las que no cree ni confía y que ni se van a ejecutar ni son los que necesitan los extremeños".

Finalmente, el portavoz de la formación liberal ha indicado que "esperaba mucho más de estas cuentas porque son muy importantes después de una pandemia" pero, aun así ha garantizado que su formación hará, como siempre, "una oposición responsable".