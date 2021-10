Vara sobre Otegui: "Es más de lo que venía diciendo y menos de lo que nos gustaría oír"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que la declaración de EH Bildu leída por su coordinador, Arnaldo Otegui, en la que reconoce "el sufrimiento" causado a las víctimas de ETA es "más de lo que venía diciendo y menos de lo que nos gustaría oír", toda vez que su contenido "significa en el mundo abertzale una evolución" pero "en el resto del mundo se queda muy corto".



Así, tras incidir en que lo escuchado de boca de Otegui "es más de lo que siempre anda diciendo y menos de lo que nos gustaría oír", Vara ha incidido en que a él le gustaría "que de su boca (Otegui) algún día" se escucharan "otras cosas también", como "de una vez y por todas" pedir "disculpas y perdón" a la gente que murió a manos de ETA.



De este modo, a preguntas de los medios sobre si ve oportunas y sinceras o una estrategia política las declaraciones de Otegui, el presidente extremeño ha apuntado que, si bien "es algo diferente a lo que venía diciendo", en todo caso "evidentemente no" es "lo que nos gustaría oír".



"Es más de lo que siempre anda diciendo y menos de lo que nos gustaría oír, así de claro. Más de lo que venía diciendo y menos de lo que nos gustaría oír", ha reiterado a preguntas de los medios tras asistir este martes en Mérida a la inauguración de la XIX Escuela de Verano de UGT Extremadura.



Al mismo tiempo, sobre que se le pida a Otegui que apoye que se aclaren crímenes aún sin resolver, Fernández Vara ha dicho: "ya lo he dicho que me gustaría que de su boca algún día escucháramos otras cosas también... eso lo incluye todo".



Asimismo, sobre si esto podría suponer un cambio a futuro en las relaciones con Bildu, ha señalado que lo defendido por Otegui "significa en el mundo abertzale una evolución, en el resto del mundo pues se queda muy corto".