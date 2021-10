Álvarez: Es momento de retomar movilizaciones para impulsar alta velocidad en Extremadura

Ep.



El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que "seguramente sí" es el momento de retomar las movilizaciones para dar un impulso a la alta velocidad en Extremadura y acabar así con la "anomalía" de esta comunidad en materia de conexión ferroviaria.



Así, ha defendido que dentro de las partidas en infraestructuras contempladas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 deberían detraerse "recursos" para acabar con esa "anomalía" extremeña en materia ferroviaria.



"En realidad este año los PGE tienen una partida de en torno a 40.000 millones de euros en infraestructuras y desde luego Extremadura debería de tener la posibilidad de que de ahí se pudieran detraer recursos para que no sea una anomalía desde el punto de vista de la conexión ferroviaria", ha espetado en una entrevista este lunes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.



"UGT de Extremadura está comprometida, la confederación también (en la defensa del impulso ferroviario de la comunidad). Yo también estoy comprometido porque creo que no tiene ningún sentido que tengamos esta situación de desconexión entre Extremadura y el resto del país desde el punto de vista ferroviario", ha incidido.



CONVENIO DEL CAMPO



En cuanto a las negociaciones del convenio del campo en Extremadura y sobre que se condiciona la subida del SMI a un incremento de la jornada laboral, Álvarez ha dicho que ésta es a su juicio una propuesta "surrealista".



Argumenta al respecto que "el SMI se sube porque hay que cumplir las leyes en este país y se sube sobre el resto de condiciones de los convenios colectivos".



Así, tras recordar que la negociación está "abierta" y las patronales "pueden cuestionar la existencia del convenio colectivo", ha defendido que "en todo caso el SMI no puede variar el resto de condiciones que no sean económicas del resto de convenios colectivos".