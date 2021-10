Diputados extremeños del PSOE en el Congreso destacan la "apuesta" en inversión

Ep/Rd

Concretamente, los parlamentarios socialistas extremeños han reiterado la "apuesta" que el Gobierno central de Pedro Sánchez realiza por Extremadura a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tanto en inversión como en ejecución de los mismos.

Concretamente, García ha defendido que los PGE 2022 para Extremadura "son unos buenos presupuestos, que atienden como nunca a la inversión en Educación, Sanidad, pensiones y empleo, y que no tienen comparación posible con los gobiernos de la derecha".



De este modo, y tras rechazar las "mentiras" del PP sobre supuesta falta de ejecución y de inversión en Extremadura por parte del Gobierno central del PSOE, ha subrayado también que a los presupuestos "ordinarios" de los PGE habrá que sumarle lo que le corresponda a la comunidad de los presupuestos extraordinarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en 2022 destinará 27.000 millones para toda España.

Para Valentín García, "si comparamos presupuestos ordinarios de Rajoy con los de Pedro Sánchez, no hay color en la comparación, porque cuando gobierna el PSOE apuesta por Extremadura, cuando gobierna el PP evidentemente lamentamos su presencia en el gobierno".

También, ha ahondado en que los extremeños salen "beneficiados con gobiernos del PSOE" y lamentan "los recortes y la falta de apuesta y de inversión cada vez que el PP llega a la Moncloa".



POLÍTICAS DE APOYO A LAS PERSONAS

El diputado socialista ha destacado las "políticas de apoyo a las personas" del Gobierno de Pedro Sánchez frente a las que aplicaba el Ejecutivo central del 'popular' Mariano Rajoy, recalcando, por ejemplo, la subida del SMI, porque en Extremadura hay "muchas decenas de miles" de trabajadores que se benefician de la misma.



También, sobre los 236.000 pensionistas extremeños, ha recordado que la subida del PP en las pensiones era del 0,25 por ciento lo que suponía un incremento de 2,10 euros de media, mientras que ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez "si sube el 2 por ciento el IPC en noviembre será de 18 euros, pero si sube el 3 por ciento la subida de una pensión media en Extremadura serán 25 euros".



En esta línea, y para "diferenciar bien" los PGE de Sánchez con los de Rajoy, García se ha referido a que "el último de Rajoy contenía para Sanidad, Educación, pensiones no contributivos y políticas de empleo en Extremadura 2.839 millones, mientras que el PGE 2022 contiene 3.315 millones para las mismas políticas, es decir, casi 500 millones más".



De igual modo, ha incidido en que el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 como medida extraordinaria por la Covid y sus consecuencias ha trasladado a la Junta de Extremadura 317 millones más "extraordinarios" para Educación y Sanidad, y 106 millones para autónomos, empresarios y empresas, lo que hacen un total de 523 millones "extraordinarios", mientras que "en los siete años de gobierno de Rajoy no se sumaron en todos esos años de ayudas a autónomos y empresas 106 millones".



DEFENSA DE LA EJECUCIÓN



Respecto a las críticas de la oposición en Extremadura por supuesta poca ejecución de los PGE en la región, García ha afirmado que "no se los han leído", matizando que "quien, en Extremadura, afirme que hay menor inversión en Extremadura o menor apoyo en los PGE este año que los anteriores sólo puede ocurrir por dos motivos, porque se les ha olvidado leer y no tienen capacidad de lectura comprensiva, o lo que es más grave, que mienten".



García cree que, "en este caso, la oposición no lo dice porque no sepa leer, que todos han pasado por la escuela pública o privada, sino porque miente intencionadamente" pues, "en las inversiones hay mayor aporte en los PGE que el año anterior, aunque reconozco que en las inversiones reales hay 9 millones menos... Eso es así, pero en las inversiones globales hay más".



Con ello, a los "desmemoriados" y que "mienten con frecuencia" y que hacen "una lectura torticera" de los PGE, les ha recordado que en los últimos cuatro años del gobierno de Rajoy comparados con los cuatro años que lleva gobernando Pedro Sánchez "Extremadura recibe un 25 por ciento más en los PGE con Sánchez que con Rajoy".



Ha afirmado que "mentir se les da de lujo pero cuando el PP está en la Moncloa exigir no exigían nada", recordando también que "el PP no ejecutaba ni el 30 por ciento cuando gobernaba Rajoy del presupuesto dedicado al tren en Extremadura".



Así, sobre la autovía del Levante A-43, García ha incidido en que, "cuando gobernaba Rajoy todos los años había 300.000 euros (en los PGE) pero ejecución al final de año cero"; y en el desdoblamiento de la carretera de Córdoba a la entrada de Badajoz, había "400.000 euros con Rajoy en sus presupuestos, y ejecución al finalizar el año cero".



Respecto a los regadíos de Tierra de Barros, "era imposible que el Gobierno de España (del PP) declarase interés general los regadíos, pero en los PGE 2021 que están ejecutándose en este momento el Gobierno de Pedro Sánchez los declaró de interés general".



RECURSOS QUE LLEGAN A EXTREMADURA



La diputada socialista en el Congreso por Cáceres, Belén Fernández, ha incidido en que los PGE 2022 junto con los de 2021 suponen que para Extremadura "ha llegado más de un 24 por ciento de los recursos respecto a los cuatro años del Gobierno de Mariano Rajoy".



Como ejemplo, ha destacado que, en inversiones, los PGE 2022 contemplan "todas las cantidades que se necesitan para que la alta velocidad a su paso por Extremadura finalice en este ejercicio", además de "grandes conexiones en conectividad".



También, ha apuntado que las cuentas estatales 2022 son una "verdadera oportunidad" en desarrollo económico y social sostenible, porque "se alían con los modelos de desarrollo de la región".

Así, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico "duplica" las cantidades en Extremadura, toda vez que "la transición ecológica, en economía verde y circular y la lucha contra el reto demográfico es importantísimo para el desarrollo futuro de Extremadura" y, en los PGE 2022, cifras "récord" en inversión en ciencia, innovación, I+D+i y avance digital, como uno de los ejes principales de desarrollo en Extremadura.



Belén Fernández, también, ha destacado la "fuerte apuesta" por el empleo para Extremadura en los PGE porque "se mantienen los 15 millones del Plan Integral de Empleo y se refuerza el empleo agrario", con lo que ello conlleva para la fijación de población al territorio, aumentando la subvención a seguros agrarios.



Igualmente, canaliza una "parte importante" de los fondos europeos Feder y FSE en el marco financiero 2021-2027, que en cuanto a refuerzo y crecimiento del empleo aumentan sus recursos respecto al marco financiero anual en más de un 22 por ciento".



Para Fernández, los de 2022 son unos PGE que "invierten en las personas" y "hacen el mayor gasto social de la historia y una fuerte inversión en las personas", aumentando las cantidades para Discapacidad, Sanidad, cobertura a desempleados o para el bono social energético.

Y, ha concluido que "hacen una apuesta importantísima por las políticas para los jóvenes" con una "batería amplísima" de recursos para becas que en Extremadura beneficiarían a 23.500 jóvenes, y mejorando las condiciones de acceso a la vivienda (con el bono joven y medidas de fomento de la edificación).

Concluyendo que los PGE 2022 hacen una "apuesta importantísima" por los servicios públicos, con la mayor oferta de empleo público de los últimos años, y que "superaría en un 73 por ciento a las de los últimos seis años de los gobiernos de Rajoy".