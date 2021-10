El IPC sube un 4,3% en Extremadura en septiembre y un 1% respecto a agosto

Ep.



El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Extremadura subió un 4,3% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, tres décimas por encima del conjunto nacional (4%), y un 1% respecto al pasado mes de agosto, dos décimas más que la media (0,8%), según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Los principales repuntes de los precios en Extremadura, tanto en términos interanuales como mensuales, correspondieron a la vivienda debido fundamentalmente al incremento del precio de la electricidad.



En relación con septiembre de 2020, los precios en la comunidad se encarecieron en todos los sectores excepto las comunicaciones, donde bajaron un 2,9%.



El aumento más destacado fue el de la vivienda, que se disparó un 18,3%, a consecuencia del aumento de los precios de la electricidad, mayor este mes que en septiembre de 2020. También influye, aunque en menor medida, las subidas de los precios del gasóleo para calefacción y el gas, frente a las bajadas registradas el pasado año.



Le sigue el de los transportes con un 11,2%. Destaca en esta evolución el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte personal, que se incrementan este mes, mientras que descendieron el año anterior.



En sentido contrario, se ha producido una bajada del precio de los otros servicios relativos a los vehículos personales, frente a la estabilidad mostrada en 2020, debido a que algunos tramos de autopistas han pasado a ser gratuitos a partir de este mes.



También se produjeron incrementos, aunque en menor medida, en los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,3%), Ocio y cultura (1,2%), Hoteles, cafés y restaurantes (1,2%), Enseñanza (1,1%), Vestido y calzado y Otros (1%), Menaje (0,7%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,3%), y Medicina (0,2%).



MENSUAL



Por su parte, los precios subieron un punto en septiembre en comparación con agosto impulsados por el Vestido y calzado (5,8%), que recoge el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada de otoño-invierno; la vivienda (4,4%), debido, en su mayoría, al incremento de los precios de la electricidad.



También se produjeron incrementos en Transporte (0,9%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,5%), Enseñanza (0,2%) y Comunicaciones (0,1%), mientras que se mantuvieron estables en Alimentos y bebidas no alcohólicas, Medicina, Hoteles, cafés y restaurantes y Otros. Los descensos, por su parte, se registraron en Ocio y cultura (-0,5%) y Menaje (-0,1%).



Como resultado, en lo que va de año, los precios han subido un 3,4% en Extremadura, impulsados por la vivienda (16,8%) y el transporte (10,2%), mientras que la principal rebaja se ha producido en el vestido y calzado (-11,6%).



DATOS NACIONALES



En España, el IPC subió un 0,8% en septiembre en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 4%, siete décimas por encima de la de agosto y la más alta en 13 años, debido, sobre todo, al encarecimiento de la electricidad.



Con el dato de septiembre, el más elevado desde septiembre de 2008, cuando la inflación se situó en el 4,5%, el IPC interanual encadena su novena tasa positiva consecutiva.



Según Estadística, en el comportamiento interanual del IPC destaca la subida de los precios de la electricidad, mayor este mes que en septiembre del año pasado, así como de los precios del gasóleo para calefacción y el gas.



También influyeron el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales y el hecho de que los precios de los paquetes turísticos bajaron menos en septiembre de este año de lo que lo hicieron en igual mes de 2020.



En concreto, el grupo de vivienda elevó tres puntos su tasa interanual en agosto, hasta el 14,5%, por la subida del precio de la electricidad, mientras que el grupo de ocio y cultura incrementó 1,5 puntos su tasa, hasta el 0,9%, por la evolución de los precios de los paquetes turísticos.



Al mismo tiempo, el grupo de transporte incrementó su variación interanual un punto, hasta el 9,8%, debido al aumento de las gasolinas para el transporte personal. Por contra, dentro de este grupo, destaca el descenso de los precios en otros servicios relativos a los vehículos personales como consecuencia de que algunos tramos de autopistas pasaron a ser gratuitos a partir de septiembre.



El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, rebajó su tasa interanual una décima, hasta el 1,8%, por el abaratamiento de las frutas y el hecho de que las legumbres y hortalizas han subido de precio menos que en septiembre de 2020.



La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) subió tres décimas en septiembre, hasta el 1%, con lo que se sitúa tres puntos por debajo del índice general. El INE destaca que esta diferencia entre ambas tasas es la más elevada desde el comienzo de la serie, en agosto de 1986.



El IPC interanual a impuestos constantes alcanzó en septiembre el 4,5%, cinco décimas más que la tasa general, por la bajada del impuesto especial sobre la electricidad.



En tasa mensual (septiembre sobre agosto), el IPC encadenó su segundo repunte consecutivo al subir un 0,8% en septiembre, tres décimas más que en agosto y su mayor alza mensual desde el pasado mes de abril. A este incremento contribuyó el encarecimiento de la electricidad, del vestido y el calzado y de las gasolinas.



En el noveno mes de 2021, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) elevó su tasa interanual siete décimas, hasta el 4%, mientras que repuntó un 1,1% en tasa mensual.