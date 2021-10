Cs alerta que incremento PGEx es para deuda que "hipoteca" futuro de próximas generaciones

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura José María Casares ha indicado que el incremento de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2022 irá destinado a deuda y con ello "hipotecar el futuro de nuestros hijos".



Así, ha recalcado que hacer una valoración de las cuentas regionales es "difícil" porque el gobierno aún no ha presentado los datos a los grupos políticos, y únicamente conoce la información ofrecida este miércoles a la prensa por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales.



Por ello, Casares ha explicado que lo que puede valorar es que respecto al ejercicio anterior se ha incrementado el presupuesto en 500 millones "y todo ha sido a deuda, es decir, a costa de hipotecar el futuro de nuestros hijos".



"No estamos en contra del endeudamiento porque en momento de crisis hay que endeudarse para seguir creciendo pero las cuentas deben apoyarse en creación de valor, es decir, en inversión, para poder crecer a un ritmo superior al que lo hacemos", ha defendido.



Asimismo, ha manifestado que la pandemia ha llevado a "una situación económica extrema", de modo que el hecho de que haya 7.000 millones es "importante", pero sin perder de vista que hay 5.300 millones de deuda, según ha señalado la formación naranja en una nota de prensa.



Finalmente, Casares ha indicado que hay que ser "muy responsables" con el dinero de las cuentas regionales y ponerlo en valor "y no hipotecar solamente el futuro de nuestros hijos". "Analizaremos bien la letra pequeña de estos presupuestos, lo estudiaremos y veremos en qué se puede mejorar", ha concluido.