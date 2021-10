PP cuestiona que Junta hable de despoblación y desmantela atención sanitaria rural

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Juan Parejo, ha afirmado que el Gobierno de la Junta no puede decir que quiere combatir la despoblación y, paralelamente, "estar desmantelando la atención sanitaria" en las zonas rurales.

A este respecto, Parejo ha apuntado que si no se dan las condiciones del empleo y atención sanitaria, las familias se ven obligadas a emigrar hacia donde sí tengan acceso a ello y puedan formar un proyecto de vida.

En coherencia con la campaña de firmas iniciada los 'populares' por Extremadura, en el pleno de la Asamblea, el GPP preguntará cuándo piensa el Gobierno de la Junta poner fin al desmantelamiento sanitario en los pueblos.

Parejo ha aludido a las movilizaciones ciudadanas recientes, como la acaecida en la zona de Fregenal de la Sierra y las anunciadas protestas en Gata y Jerte.

Además, ha añadido que "no hay semana que no conozcamos casos concretos", sobre la situación de usuarios del SES que no son atendidos y tienen que llegar a retransmitir sus casos en las redes sociales.

Juan Parejo ha recalcado que esta situación de recortes sanitarios que afectan a muchos extremeños sucede mientras hay médicos, sobre todo especialistas, que tienen que huir de la región por el trato laboral y las condiciones que les ofrece la Junta .

El portavoz del PP reitera que "faltan especialistas en todas áreas de salud", subrayando que se tienen que plantear soluciones al reto demográfico y los problemas de despoblación que sufre Extremadura, y este es uno de los asuntos capitales: "lo es el empleo y lo es la atención sanitaria".

Juan Parejo ha anunciado que el GPP preguntará si está satisfecha la Junta con el tiempo que tardan en resolverse los procedimientos selectivos convocados por la Administración regional.

Así, ha puesto el foco en la "incapacidad manifiesta" del Gobierno socialista de resolver "en el plazo de un año" los procesos selectivos, como obliga la ley de Función Pública.

También, ha recordado que al principio de la legislatura el PP preguntó si había algún plan para acortar los plazos, asegurando que "nos dijeron que estaban en ello, pero los opositores necesitan certidumbres".

Cerrando el turno de control, el GPP preguntará por las amenazas de Adesval y Redex a los ciudadanos del municipio de Coria.

Parejo ha subrayado que el PP no permitirá ningún tipo de sectarismo ni tratos discriminatorios a los ayuntamientos. "No se puede utilizar la política para discriminar municipios", ha aseverado, y ha pedido a la Junta que tome cartas en el asunto porque es la "responsable" de los fondos europeos que gestionan los Grupos de Acción Local.

PROPUESTAS DE IMPULSO Y PRONUNCIAMIENTO

El Grupo Popular ha anunciado una propuesta instando a la Junta a solicitar al Gobierno la inmediata recuperación de todos los vuelos del aeropuerto de Badajoz.

Juan Parejo ha manifestado que el transporte aéreo sufrió durante semanas las mayores restricciones de movilidad, ya que estuvo totalmente cerrado al tra?fico y este no se ha recuperado conforme a la OSP que rige los vuelos regulares.

Con esta propuesta, el GPP exigirá la urgente mejora de los accesos viarios al aeropuerto, que están en un estado "verdaderamente lamentable".

A través de otra propuesta de impulso, el GPP solicitará a la Junta que se garantice la participación de las entidades locales en el 15% de los fondos que las comunidades autónomas recibieron de la línea REACT-EU.

El PP siempre ha defendido que los municipios tengan un papel protagonista en la recuperación de la pandemia y "no cabe duda" de que la Administración Local es eficaz, tiene experiencia de gestión y tiene el valor de la inmediatez en la resolución de problemas que afectan a miles de extremeños.

Asimismo, el GPP ha avanzado una propuesta de pronunciamiento instando a adjudicar y formalizar de inmediato la contratación de los servicios para el desarrollo del programa IMSERSO y de termalismo social.

Parejo ha alertado de que ha llegado octubre y "aquí el que no ha hecho los deberes es el Gobierno de España", esto afecta a 1.400 plazas en Extremadura y la temporada está en el aire, destacando que "el sector turístico necesita despegar y para ello hay que recuperar" esos programas estratégicos.