Vergeles subraya que los contratos de Fundesalud se han hecho "bien"

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado en relación a las supuestas anomalías encontradas en Fundesalud por una auditoría que se trata de una "deficiencia" y que a una serie de contratos, "que se han hecho bien", no se les ha dado publicidad.



"Los contratos están bien hechos y lo que hay que hacer es publicarlos, pues publíquense", ha señalado en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por este ente público dependiente de su consejería después de que el Grupo Parlamentario Popular haya anunciado que va a solicitar su comparecencia en la Asamblea de Extremadura para dar explicaciones sobre las "irregularidades detectadas" en Fundesalud.



De esta forma, el PP persigue que Vergeles rinda cuentas por la "falta de transparencia" que ha puesto de manifiesto una auditoría al confirmar que Fundesalud "no publicó contratos por un importe cercano al millón de euros".



Al respecto, José María Vergeles ha detallado que no son deficiencias contables, y que "es exclusivamente que los contratos esos que se han hecho bien no se han publicado en una página".



"Nada más, y eso hay que publicarlo, por lo tanto tenemos hasta el 8 de enero para publicarlo", ha continuado, para incidir en que así lo dice la auditoría y en que se siente "muy satisfecho" de que tengan esas auditorías y de que "esto sea totalmente transparente". Al mismo tiempo, ha insistido en que "no hay nada más".



Por otro lado y con respecto al pago de los investigadores, ha explicado que la fundación se creó para incorporar la investigación a la actividad ordinaria de los profesionales sanitarios, y que tienen que encontrar la fórmula legal para hacerlo.



La idea que se tiene, ha explicado, es introducir cambios legislativos que permitan ese pago por una actividad "normal" de un sanitario, que no solo hace asistencia y "afortunadamente" puede hacer investigación y formación.