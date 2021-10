Un curso de la UEx analiza la posible redefinición de la administración local

Ep.

Un curso de la Universidad de Extremadura analiza este jueves y el viernes en Mérida la posible redefinición de la administración local para convertirla en más eficiente frente al reto demográfico y a otros desafíos.



Esta será una de las principales aportaciones que se espera del curso 'La reforma del modelo territorial ante el Reto Demográfico', que forma parte de los XXII Cursos Internacionales Verano-Otoño 2021 de la UEx, inaugurado este jueves en la Asamblea de Extremadura.



En concreto, el curso girará en torno a dos ejes temáticos acompañados por conferencias de investigadores y profesores de toda España, y también por mesas redondas.



Por un lado, los participantes analizarán la reforma de la administración pública ante el reto demográfico, con el objetivo de alcanzar conclusiones concretas que puedan servir para los políticos y los hacedores de las leyes sobre la necesidad de adaptar el marco competencial e institucional a la nueva realidad demográfica existente.



Atentos a estas propuestas estarán los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, PSOE, PP, Cs y Unidas por Extremadura, que tramitan una propuesta de ley consensuada sobre la materia.



Por su parte, el segundo eje del curso analizará las características singulares de Extremadura en cuanto al reto demográfico como una región eminentemente rural y transfronteriza con Portugal.



La inauguración del seminario ha contado con la participación del secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, y el rector de la UEx, Antonio Hidalgo.



"JUSTICIA TERRITORIAL"



Boya ha subrayado que la despoblación es un problema de "cohesión territorial, casi de justicia territorial", ha dicho que se refleja en datos que evidencia que 23 provincias españolas han perdido población y que 3.961 municipios del país se encuentran en "riesgo severo".



Un problema, el de la pérdida de población, al que se unen otros como el envejecimiento y las brechas de género e intergeracional, motivada por la marcha a las ciudades de mujeres y jóvenes, fruto de un modelo "insostenible, pero especialmente injusto".



Asimismo, ha advertido sobre los "graves riesgos" de abrir una tercera brecha, ente caso en el plano digital, que "puede ser infranqueable" si no se ponen medidas al respecto.



Por ello, Boya apuesta por un nuevo modelo basado en "equilibrio territorial" y que sepa generar oportunidades de una forma global, mediante el abandono de la apuesta por el desarrollo rural por una "estrategia de cohesión global y territorial capaz de vertebrar el conjunto del país".



El secretario general rechaza la confrontación entre lo urbano y lo rural, que implica una mirada "corta y limitada" de un problema que solo se podrá resolver con "complicidades" y con la necesaria implicación y "corresponsabilidad" del mundo urbano.



En este punto, ha subrayado el papel fundamental de los alcaldes, que "no pueden limitar el ejercicio de su responsabilidad al último barrio de su ciudad", sino que necesitan ampliar su vista hacia el mundo rural, del que traen los alimentos, la energía o los espacios de ocio. "Todo tiene que ver con el mundo rural", ha remarcado.



Asimismo, ha subrayado el término "inteligencia territorial" para impulsar buenas prácticas, modelos de gestión y un marco legislativo y normativo que acompañen a este proceso, al tiempo que ha planteado un "nuevo relato del mundo rural", que no sea el de la resignación, sino de optimismo, que ponga en valor la "calidad de vida" y que acabe con los "estigmas", ya que en el medio rural "se puede vivir bien, con un proyecto vital y una vida muy digna e incluso mejor que en algunas ciudades".



Sobre el curso, ha señalado que sus conclusiones se incorporarán al Observatorio del Reto Demográfico, un espacio de "reflexión, estudio, debate" para afrontar una cuestión para la que a día de hoy no se cuenta con un "manual" para resolver el problema.



Se trata, por tanto, de ir construyendo una "caja de herramientas de buenas prácticas", para que "aquellos que tienen realmente capacidad de transformar el territorio", ha señalado, en alusión a los alcaldes, acompañados por los gobiernos autonómicos y por el Gobierno central, propicien "la gran revolución en el ámbito local".



CONSENSO EN EXTREMADURA



Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, que ha pedido al secretario general que se tenga en cuenta el reto demográfico en el futuro modelo de financiación autonómica, ha reconocido el papel de la expresidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, en el impulso de las políticas contra la despoblación.



Asimismo, ha señalado que la comunidad afronta los tres meses del año más importantes en esta materia, por la celebración de este curso, por el que se celebrará en Valencia de Alcántara organizado por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la Comisión Europea, así como por la tramitación de una ley consensuada por los cuatro grupos políticos de la Asamblea.



En este sentido, ha puesto en valor el consenso alcanzado en este tema, porque "a veces la política parece más una tertulia de las cuatro de la tarde en televisión", y en Extremadura han conseguido una propuesta de ley sobre un reto político.



Por ello, los portavoces de los cuatro grupos tendrán por delante "tres meses intensos" que empiezan por estos dos días de curso en la Asamblea en los que van a escuchar a "muchos especialistas".



Finalmente, el rector de la UEx, Antonio Hidalgo, ha agradecido la colaboración de la Asamblea con la universidad en este curso, así como en otras iniciativas, sobre una cuestión como es el reto demográfico que está "en manos de los expertos poder diseñar las nuevas ideas que permitan contrarrestar lo que parece una tendencia social desde hace unos años".



PROGRAMA



Tras la inauguración, el programa del curso ha arrancado con una conferencia de Marcos Criado de Diego (Prof. Titular de Derecho Constitucional de la UEx) sobre "Territorio y enfoque territorial en la reforma del Estado"; otra de José Luis Gurría (Catedrático de Geografía Humana de la UEx) sobre "La situación del reto demográfico en Extremadura"; y otra de Silvia Soriano Moreno (Profa. Derecho Constitucional de la UEx) sobre "La necesaria perspectiva de género en la estrategia pública ante el reto demográfico".



Les sigue una mesa redonda sobre la "Reforma de la administración, territorio y despoblación"; por la tarde se retomará con otra mesa redonda sobre "La dimensión transfronteriza del reto demográfico en la Euroace", antes de finalizar la primera jornada del curso.