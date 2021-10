El Ministro de Agricultura muestra su apoyo a la caza por ser "una realidad social"

Ep.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado su apoyo al mundo de la caza por ser "una realidad social" que existe en todo el territorio, y por la importancia de esta práctica para la sostenibilidad de los ecosistemas y la gestión del medio natural y rural.

Planas, que ha participado este viernes en Cáceres en la inauguración de un congreso organizado por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), ha destacado el apoyo del Gobierno de España a la caza y al mundo rural, porque "en España hay una realidad rural tremendamente importante, viva y dinámica", ha dicho.

El titular de Agricultura ha recordado, en un encuentro con los medios previo a la inauguración del congreso, que esta misma semana se presentaba en el Consejo Económico y Social de España un informe sobre la realidad dinámica del mundo rural.

"Creo que el mundo de la caza, que es parte de ese mundo rural, tiene muchas dimensiones por las cuales debe ser respetado, valorado y apoyado", ha subrayado.

"Debe ser apoyado por ser una realidad social porque no hay ningún lugar de España cuya actividad no se vea presente con la actividad genética", ha apuntado.

En el país hay 770.000 licencias de caza y existen unos 335.000 cazadores federados, ha recordado Planas, que cree que la caza es una actividad que proporciona beneficios "evidentes" al mundo rural porque genera 6.000 millones de euros y ofrece unos 186.000 vinculados directa o indirectamente.

Además, ha hecho hincapié en la importancia de la caza para la sostenibilidad de los ecosistemas y la gestión del medio natural que viene desde la Prehistoria, por lo que ha valorado que esta práctica se haya ido adaptando a lo largo de los años y, ahora en el siglo XXI, el papel de la caza es el de regulación de las poblaciones de la fauna silvestre y también como práctica deportiva "muy apreciada" porque no en vano es la tercera federación solo por detrás del fútbol y del baloncesto, según ha recordado el ministro.

"La dimensión de la caza es bien clara", ha apostillado Planas, que ha subrayado el papel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque, aunque las competencias en caza estén transferidas, trabaja en la Estrategia Cinegética Nacional, un documento que Planas espera llevar a la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas (CCAA) antes de terminar este año.

En esta línea, ha asegurado que esta estrategia será "un buen instrumento de coordinación" entre las CCAA, al tiempo que ha recordado que en la gobernanza del mundo de la caza corresponde al ministerio la presidencia del Comité de Caza y Pesca que "también es un instrumento muy importante".

En declaraciones a los medios antes de inaugurar el congreso en la capital cacereña se ha referido también a la Política Agraria Común (PAC) y a su relación con el mundo de la caza por lo que aporta a la biodiversidad y preservación del medio rural, y dentro de los 'ecoesquemas' presentados a la reforma se han introducido prácticas que había solicitado la Federación Española de Caza y que van en línea de los intereses de agricultores, ganaderos y también de los cazadores.

Así, ha puesto como ejemplo la cubierta verde en los cultivos permanentes, los semillados, la siembra directa o la creación de zonas en islas de vegetación que pueden servir para la gestión del mundo cinegético.

LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL

Al ser preguntado por la Ley de Bienestar Animal que ha presentado el Ministerio de Derechos Sociales y que choca con la defensa de la caza que ha realizado Planas, el ministro ha indicado que no se ha iniciado todavía el trámite de esa ley en el seno del Gobierno por lo que no ha querido pronunciarse sobre el texto.

"Cuando se inicie ese trámite expondré mi punto de vista, el punto de vista del Ministerio de Agricultura, como se hace siempre en la elaboración de todos los anteproyectos de ley", ha argumentado.

No obstante, Planas ha avanzado que, cuando se produzca el debate de la Ley de Bienestar Animal, "velará" por las competencias de su ministerio en lo que se refiere a la producción ganadera y también al mundo de la caza.

"Evidentemente como ministro velaré por mis puntos de vista en esa materia, pero no me puedo pronunciar sobre un texto que no ha sido objeto aún de discusión en el seno del Gobierno", ha concluido.

Para finalizar su intervención, Planas ha felicitado a la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), que cumple 35 años, por la organización de este congreso que supone un "reconocimiento de la España urbana hacia la España rural", ha dicho.

"Yo como ministro de agricultura soy un ministro de la España rural y, por tanto, ahí está mi trabajo y mi interés en poner en valor todo lo bueno que se hace en el mundo rural, que estructura nuestro país", ha concluido en lo que ha sido su segunda visita a la región extremeña en una semana ya que también asistió a la inauguración de la Feria Agroganadera de Zafra (Badajoz).

III CONGRESO CONSERVACIÓN, CAZA Y CULTURA

Cabe destacar que Fedexcaza celebra este viernes, 1 de octubre, en Cáceres, el III Congreso de Conservación, Caza y Cultura, que cuenta con una importante participación de expertos, profesionales, investigadores, profesores y autoridades relacionados con la conservación, la caza y la cultura.

Este tercer Congreso pretende, por un lado, poner de manifiesto al sector cinegético como "herramienta clave" para la biodiversidad y para el desarrollo sostenible, y defender la compatibilidad de los usos y la explotación de los recursos naturales.

Por otro lado, también se abordará la relación de Caza y Cultura, que pretende reflexionar sobre la percepción que la propia sociedad tiene de la caza, y sobre cómo hacer frente a las nuevas corrientes animalistas que proliferan en la sociedad.